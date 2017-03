   ALLEMAGNE :: Hamburg : Causerie à bâtons rompus sur le multiculturalisme & multilinguisme au Cameroun avec le Prof. BITJAA KODY le dimanche 9 avril 2017 :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Hamburg : Causerie à bâtons rompus sur le multiculturalisme & multilinguisme au Cameroun avec le Prof. BITJAA KODY le dimanche 9 avril 2017 :: G Le dimanche 09 Avril 2019 à 16:30:00 toute la communauté camerounaise de Hamburg et environs est vivement invitée à participer à la grande causerie inédite à bâtons rompus avec le Prof. Zachée Denis BITJAA KODY, Chef du Département de Langues et Cultures camerounaises de l'École normale supérieure de Yaoundé au Cameroun. Toute la causerie sera axée sur le thème du Multiculturalisme et du multilinguisme.

#BitjaaKody Dans une interview parue récemment dans le journal Le Panafricain plus, le Prof. Bitjaa Kody définissait la notion du multiculturalisme en ce sens : « Je considère la langue et la culture d’une communauté comme deux pages indissociables d’une même feuille. On ne peut en déchirer l’une en préservant l’autre. [...] Apprendre une langue, c’est entrer dans le microcosme du peuple qui l’utilise naturellement, c’est explorer son univers culturel. La langue est donc la porte d’entrée et l’élément le plus saillant d’une culture, en même temps qu’elle en est le moyen d’expression privilégié. Par translation, le multiculturalisme à l’examen est consubstantiel du multilinguisme.»

Étant donné que plusieurs camerounais/es de l'intérieur comme de l'extérieur se demandent ce qu'est le Multiculturalisme, l'occasion vous est offerte à Hamburg, le dimanche 09 Avril 2017 de poser toutes vos questions ou interrogations sur la promotion du multiculturalisme au Cameroun.

Quelques liens http://camer.be/58947/11:1/cameroun-il-faudra-8-230-enseignants-pour-l39apprentissage-des-langues-nationales-cameroon.html

http://www.cv.uninet.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=98:bitjaa-kody-zachee-denis&catid=34:professeurs&Itemid=56

