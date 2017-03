   Cameroun: MERCI POUR CET ELAN DE SOLIDARITE, CETTE IDEE DE LA JUSTICE ET CE SENS DE L'HUMAIN DONT VOUS FAITES PREUVE EN PARTICIPANT A LA COLLECTE EN FAVEUR DU JEUNE IBRAHIM BELLO. CONTINUONS ! :: CAMEROON

Cameroun: MERCI POUR CET ELAN DE SOLIDARITE, CETTE IDEE DE LA JUSTICE ET CE SENS DE L'HUMAIN DONT VOUS FAITES PREUVE EN PARTICIPANT A LA COLLECTE EN FAVEUR Ce matin, notre cagnotte, ouverte en solidarité avec la détresse du jeune Ibrahim Bello, victime de violences, sévices et tortures policières au commissariat d'Ombessa au Cameroun, affiche un montant de 1 668,00 EUR, soit environ 1. 100 000 f.cfa.

#IbrahimBello Grâce à cette collecte qui se poursuit, l'échéance prévue par la plateforme de collecte étant de 40 jours, nous allons contribuer à la prise en charge de la phase de rééducation post-opératoire - éventuellement à la pose de prothèses - et à la réinsertion de ce jeune camerounais.

Admis depuis vendredi à l’hôpital central de Yaoundé, suite à l'action diligente du Collectif Sauvons Ibrahim Bello et de nombreuses bonnes volontés, qui se battent tout aussi sur le front judiciaire, il bénéficie d'une prise en charge gratuite, consistant en une opération chirurgicale d'amputation des deux jambes et de la main gauche, gravement endommagés et insensibilisés suites aux tortures subies.

Pour l'instant, les besoins en alimentation, vêtements, eau, la prise en charge du garde malade sont progressivement comblés. Beaucoup y veillent.

Nous rendrons compte en toute transparence de la remise des fonds à sa famille et de l'usage parcimonieux qui en sera fait.

Le lien de la cagnotte: https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/17851755/dbb75166