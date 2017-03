Un samedi de travail tactique et physique avec les gardiens de but des Lions Indomptables du Cameroun (Texte et vidéo) :: CAMEROON Les Lions indomptables du Cameroun sont de nouveau à Bruxelles depuis samedi matin, Ils ont eu deux séances d'entraînement samedi et dimanche à 17 heures à Kampenhout.

#MatchAmical Pour rappel, Maxime Tchoupou Moting, le sociétaire de Schalke 04 en Allemagne et Adolphe Teikeu, le défenseur à Sochaux France, sont déclarés forfaits pour cause de blessure. Choupo et Teikeu iront poursuivre leur entraînement dans leurs clubs respectifs.

Les 21 autres joueurs poursuivent le stage préparatoire au match amical de demain mardi contre la sélection nationale de la Guinée.

Alioum Boukar dans la vidéo ci-dessous travaille avec deux autres gardiens de la sélection que sont Moïse Pouaty et Jules Goda. Fabrice Ondoua étant épargné de la séance d’entrainement de samedi à Kampenhout. Un simple repos de routine au lendemain du match amical de Monastir remporté par le Cameroun devant la Tunisie (0-1).