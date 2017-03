Cameroun: AFFAIRE IBRAHIM BELLO : Point sur la situation :: CAMEROON Cameroun: AFFAIRE IBRAHIM BELLO : Point sur la situation :: CAMEROON SUR LE PLAN SANITAIRE...Ibrahim Bello se porte relativement mieux depuis ce matin (26/03/2017, ndlr). Il n’a pas encore retrouvé la parole mais peut écouter les gens parler autour de lui. Le personnel médical de l’hôpital central de Yaoundé s’occupe bien de lui. Le directeur e l’hôpital Central, Dr Fouda a confirmé la prise en charge complète de son traitement sur instruction du ministre de la Santé. Il est assisté régulièrement des membres de sa famille et du collectif au Cameroun qui suit de près l’évolution de la situation sous la Houlette de Paul Chouta accompagné de Thierry Biassi et Michelle Abé. #IbrahimBello SUR LE PLAN JUDICIARE Suivre @camerbe



Maître Felicité Zeifman, en charge de la procédure a saisi à nouveau le Délégué Général de la Sûreté National qui suit de près l’évolution de la situation. Le rapport de la police judiciaire ne lui a pas encore été transmis. Cependant nos sources indiquent que des sanctions sévères seront prises contre les policiers du poste de police d’Ombessa qui se seraient livrés à des luttes internes autour de son cas. Contrairement à ce qui est repris y compris dans certains médias, aucun élément n’a pu établir que Ibrahim Bello avait pour intention de commettre un acte de vol. SUR LA SENSIBILISATION DE L'OPINION Une conférence de presse sera organisé à Yaoundé dans les prochaines 48 heures autour de l’affaire Ibrahim Bello. Au cours de cette conférence, interviendrons des membres du collectif, des membres de la famille et l’Imam de Mbanguassina qui s’était personnellement déplacé sur Yaoundé pour alerter le délégué général à la sûreté nationale du cas Ibrahim Bello. SUR LE PLAN FINANCIER Paul Chouta, coordonnateur de la Campagne « SAUVONS IBRAHIMBELLO », vous fera le point dans les prochaines heures des contributions et dépenses effectuées depuis jeudi. Le compte Leetchi ouvert par Abdelaziz Moundé Njimbam pour IBRAHIM BELLO est déjà à 1623 Euros. Continuez à vous mobiliser chers amis, car la vie de ce garçon a basculé et nous pouvons lui redonner espoir. Pour tout besoin d’informations ou contributions, contactez le numéro : 00237699217624.. SUR LE PLAN DE LA MOBILISATION Un ensemble d’organisations de la société civile, dont celles chapeautées par Hilaire Kamga vont entreprendre cette semaine des actions afin d’obtenir justice pour Ibrahim. Un rapport d'enquête du Consortium des OSC de la société civile sera rendu public à cet effet cette semaine Un ensemble d’organisations de la société civile, dont celles chapeautées par Hilaire Kamga vont entreprendre cette semaine des actions afin d’obtenir justice pour Ibrahim. Un rapport d'enquête du Consortium des OSC de la société civile sera rendu public à cet effet cette semaine N. B. Les détails sur l’heure et le lieu de la conférence de presse, les actions en cours vous seront communiquées dans les prochaines heures.

France (Seynod) France (Seynod) excamerounais You are in France, Germany, Canada, Denmark, Netherlands, Switzerland, USA, Italy etc. And who like Cameroon to the marrow, contrary to those who take a critical look at Cameroonian society and its evolution and which, in your opinion, basically dislike this country which also saw them born: you certainly have native friends Of your country of residence. How about these friends if any of them fall on these horrific images ???

You would reply as EKOBO55 that: "you expect to have the link" to really know what happened and to position you ???

I say it loud and clear, no Cameroonian is safe from what happened to this poor guy.



The pictures of this poor guy do without comments. I was following a report by a Cameroonian journalist (not an ex-Cameroonian: god thanks!) Of an equinox who said that since the slave trade in the 19th century, such an atrocity had never been seen.

France (Seynod) France (Seynod) excamerounais Unfortunately, in Cameroon, we have annihilated, I will not say any capacity for revolt, but all spirit of indignation. Resignation has taken the place. At each scandal, the Cameroonians are made to believe that this is not serious, because what happened the days before was even worse. Until now, the only answer from the authorities concerns the free care: a shame !!!

After the series of theft of babies in hospitals, the 2008 massacres, the drama of poor Monique with her newborns, the Esheka disaster, the killings in the English-speaking regions, Cameroonians are Should not complain.

France (Seynod) France (Seynod) excamerounais Bifaka Bilolo, you were asking if there was not a sous-préfet in Ombessa to react, you will see that there is a sous-préfet at YDE who will immediately take the measure of prohibition of this press conference scheduled To inform the public.

You pretend to ignore that the sub-prefect are there just to forbid people from showing their anger. Imagine for a moment if it was a black man who had been treated like that in a police station in Europe.

