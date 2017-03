AFRIQUE :: Avant que les pays attaqués n’aillent en guerre contre les groupes terroristes :: AFRICA Contrairement à ce que disait l’affairiste masqué Bernard Henri Levy, il n’existe ni de bons terroristes ni de bons groupes terroristes. Ainsi, les Etats affectés par ces groupes doivent tout faire pour mettre la sécurité de leurs pays et leurs citoyens au-dessus de tous les cris et conventions hypocrites internationaux.

#GroupesTerroristes La paix dans le monde est devenue quasi impossible parce que le souci du bien-être des populations et de leur sécurité ont fait place à l’avidité, à la duplicité, au vol éhonté des richesses des autres et au mépris total des règles élémentaires devant régir les sociétés humaines.

C’est à partir d’ici et surtout de la rareté troublante de la vérité et de la justice sur des langues officielles que la lutte contre les groupes terroristes montre difficilement les signes d’une victoire proche. Ceux qui à l’ombre appuient ces groupes sont insensibles et se moquent même des pertes des peuples touchés.

L’application du double standard à ces groupes terroristes est révoltante, et les pays qui en sont affectés en ayant sur leur sol ceux-ci organisés et fonctionnant telles des armées, doivent agir en toute indépendance, en rejetant les offres venant des personnes physiques et morales qui les soutiendraient.

Les pays secoués par les armées terroristes d’occupation doivent rejeter les qu’en-dira-t-on sur le plan interne et international et agir durement. Ils doivent épouser le pragmatisme et le réalisme s’ils veulent vraiment déloger ces barbares du chemin de la sécurité, de la prospérité et de la paix de leurs peuples.

Avant d’aller en guerre contre ces groupes terroristes, les Etats qui en sont victimes doivent d’abord refuser à ces gens le statut d’humains, car au fond, ils sont des animaux féroces, pesteux et incurables. Ceci s’applique au Mali, à l’Algérie, au Tchad, Kenya, Cameroun, Syrie, Nigeria, Lybie, Niger, etc.

Une fois ce statut enlevé aux armées terroristes, les autorités des pays attaqués devront les localiser et user de toutes les armes possibles pour les occire et libérer les leurs en pleurs. Imaginer des pays tels l’Israël, le Rwanda, les Etats-Unis, et certains pays européens confrontés à cette situation !

Si le Cameroun et le Nigeria avaient des dirigeants soucieux, consistants sérieux et pragmatiques, la forêt où se cachent des « bêtes » du groupe Boko Haram par exemple aurait été carrément brûlée ou rasée par les deux pays

pour envoyer un message assez fort à cette espèce dégradée et à leurs soutiens. Hélas !

D’aucuns parleraient des vies innocentes dans une telle opération, oubliant que ce sont des innocents que tuent ces « animaux », et qu’aussi des armées régulières ici et là massacrent des dizaines d’innocents parents et enfants à la poursuite parfois d’un seul individu jugé dangereux.

Face aux armées terroristes, les bons dirigeants des pays agressés et leurs peuples doivent parfois voir les pertes en vies innocentes lors des combats comme des exigences inéluctables sur le chemin de la paix, et comparer ces pertes malgré eux aux doigts perdus pour garder un bras ou tout un corps.

Si les pays soumis aux attaques des armées terroristes vite ne comprennent l’urgence et la nécessité de les exterminer de la manière la plus brutale, la plus cruelle et expéditive, cette tragi-comédie mondiale qu’est le terrorisme ira encore au-delà d’un demi-siècle.