   Cameroun, Usage de faux sur le titre foncier: La Commicodi interpelle madame le Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières :: CAMEROON

style="width:750px;height:auto;"Objet:DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE EN PROCEDURE D’URGENCE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX, CORRUPTION ET MENACES,au préjudice de la succession TCHATCHOU, légitime propriétaire d’un terrain de 12 hectares au lieu-dit TSINGA VILLAGE

#QuunTitreFoncier Madame la Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous renouvèle son profond respect, et se fait plus que jamais, le devoir impérieux, de vous alerter sur les graves trafics en cours dans votre Département ministériel.

Nous vous transmettons une copie de la requête en demande d’assistance reçue de la famille Tchatchou, et laquelle nous a conduits à des enquêtes ardues sur le terrain. Le cas d’espèce tend d’ailleurs à se généraliser. Des intrus se lèvent, jouent des coudes, de la corruption et des trafics divers en usant le langage tribal, l’argent et les réseaux d’influence, pour dépraver les honnêtes citoyens de leurs biens fonciers. LES INVESTISSEURS FUIENT NOTRE PAYS POUR CETTE INSECURITE FONCIERE.

Comment ne pas s’étonner en l’espèce, qu’un titre foncier ait été délivré en catimini, à des personnes, des militaires de la garde présidentielle, un Lieutenant et un Adjudant, qui saisissent aujourd’hui le tribunal pour essayer d’arracher le bien d’autrui ? Qui a délivré ce titre et sur quelles bases ? Dans vos propres services, on garde le secret, et on protège le livre foncier, pour éviter la découverte du scandale, du faux, de la corruption. Sur le terrain, les deux militaires n’hésitent pas sortir leurs armes pour intimider les légitimes propriétaires, les brutalisant à souhait, aussi bien verbalement que physiquement. DANS QUELLE REPUBLIQUE SE TROUVE-T-ON DORENAVANT ?

IL est très urgent, madame, que vous preniez des mesures pour arrêter ces dérives et ces faux, susceptibles de troubler terriblement l’ordre public et d’engendrer la guerre civile. Les auteurs de ces forfaits travaillent objectivement contre l’intérêt du pays, contre le Chef de l’Etat, contre son Gouvernement, et contre toutes ses ambitions politiques et économiques.

Dans l’attente, croyez, madame, en l’expression avancée de notre haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

PJ :1

Copie : PM ; SG/PR ;

GOUV/Ré ; DEL/Ré.MINDCAF ; Pdt/TGI.Ydé

MINJUSTICE ; MBOUDOU ONGUENE LUC ; NEWASSI ONGUENE Jean Jacques