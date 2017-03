FRANCE :: Journée de Mobilisation "STOP BOLLORÉ" Samedi 08 Avril à Paris Des organisations de la société civile française et africaine organisent une après-midi de sensibilisation sur la nouvelle Françafrique entre les places Nation et République à Paris le samedi 8 avril 2017. La Convergence Actions Bolloré invite le grand public à y participer à partir de 14h00.

#LaConvergenceActions Il s'agira de sensibiliser l'opinion publique sur le fait qu'en Afrique comme en France une même menace - certes d'une magnitude différente - plane sur la souveraineté des États. En effet là bas comme ici des secteurs stratégiques et parfois des pans entiers des économies passent sous le contrôle de prédateurs privés connus, avec l'assentiment des décideurs politiques. Quand est-ce que ces grands groupes français, BOLLORÉ notamment, mais aussi TOTAL, ou AREVA …. commenceront-ils à être responsables des drames humains causés par leur incapacité à se conformer aux valeurs dont ils se drapent dans leur politique sociale d’entreprise? Surtout quand mettront-ils fin à leur proximité assumée avec des régimes autoritaires?

Programme de la Manifestation: 14h00 : Regroupement Place de la Nation côté Boulevard Voltaire 15h00 :Début de la Marche en direction de la Place de la République le long du Boulevard Voltaire 17h00 / 20h00 :Rassemblement avec sensibilisation du grand public Place de la République 20h00 /23h00 :Animations culturelles et musicales (Musiques du monde et française)

Au sujet de La Convergence Actions Bolloré

La Convergence Actions Contre Bolloré est une plate-forme des organisations de la société civile française et africaine.

Elle est née à la suite de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre à Éséka au Cameroun qui a causé la mort de 79 personnes. Nous avions alors été interpellés par la relative indifférence du Groupe BOLLORÉ qui avait évalué l'indemnité funéraire d'une vie humaine à 2 300 euros, sans plus. À la même période en France, la chaîne de télévision I-Télé connaissait la grève dans l'audiovisuel la plus longue depuis mai 68. L'épilogue en fût une démission groupée des journalistes, conséquence du refus de dialogue social, du contexte et du climat de terreur instauré par les méthodes managériales du groupe Bolloré. Ce malaise vécu en interne en France par des salariés français trouvait naturellement un écho en Afrique noire francophone où les Africains déplorent les mêmes traitements inhumains dans les filiales de l'opérateur français.

Nous dénonçons ainsi solidairement les pressions et la censure exercées par le groupe BOLLORÉ sur les journalistes et les médias français qui osent enquêter sur ses activités internationales et particulièrement en Afrique, et appelons à la fin de cette mise en coupes réglées des États avec la complicité des gouvernants.

Pour en savoir plus sur La Convergence Actions Bolloré (CAB),

Consultez le https://www.facebook.com/StopBollore Ou twitter: @StopBollore

Pour plus de renseignements sur cet événement, veuillez contacter: La Convergence Actions Bolloré

Tel. : 06 41 00 14 31 E-mail: convergence.actions.bollore@gmail.com