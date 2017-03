Cameroun: Les conducteurs de moto taxi de Douala reçoivent leurs permis de conduire :: CAMEROON Une centaine de « benskineur » a reçu ce précieux diplôme des mains du gouverneur de la région du littoral ce samedi 24 mars à Mboppi

#MotoTaximen La cour d’honneur de la caserne de la gendarmerie de Mboppi a fait le plein d’œuf dans la matinée du samedi 24 mars. En effet les mototaxi men venus de tous les coins de la ville de douala s’y sont rassemblés afin de recevoir leurs permis de conduire des mains des autorités de la ville avec à leur tête le gouverneur de la région du littoral.

Apres les derniers mouvements d’humeurs des conducteurs de moto taximen en fin d’année dernière qui avaient entrainé des rixes entre les éléments des forces de maintien de l’ordre et les conducteurs de moto taxi, une plateforme de travail avait été mise sur pied par la région de gendarmerie du littoral avec les conducteurs de moto taxi par le biais du syndicats Grass mota. C’est ainsi qu’après plusieurs rencontres entre les gendarmes et les motos taxi men il a été décidé qu’afin que ceux-ci exercent leur activité dans la légalité ils devraient se former afin d’avoir chacun un permis de conduire tel que le prescrivent les textes en matière de transports.

Alors, du 1eroctobre au 19 novembre 2016, des centaines de moto taximen ont été formés dans plusieurs modules entre autres : la conduite en agglomération et le code de la route. A la fin de cette formation, une session spéciale de l’examen du permis de conduire a été organisé le 19 novembre 2016 au sortir de celle-ci, une première cuvée de 100 moto taximen a été reçu sur les 300 formés.

Dans son discours de circonstance, colonel Abessolo commandant de la région de gendarmerie du littoral a tenu à rappeler que pour leur formation, les récipiendaires de ce jour ainsi que leurs 200 autres camardes et formations n’ont pas déboursé le moindre sous. Les frais y afférant ayant été supportés d’une part par le ministre délégué a la présidence de la république chargé de la défense Joseph Beti Assomo qui a fait don de 500.000fcfa représentant les frais de formation de 100 et d’autres part, le pari mutuel urbain camerounais PMUC qui a lui a fait un don d’un million de franc cfa représentant 200 permis de conduire.

Les responsables des différents camps de moto taximen de la ville ont reçu des chasubles qui leurs permettrons de se faire identifier à travers la ville mais aussi des instructions du numéro un de la région qui présidant cette cérémonie à rappeler les devoirs civique de ces derniers. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a expliqué aux récipiendaires du jour que ce geste de la Part des autorités est une manière d’encourager les acteurs de cette activité à sortir de l’illégalité et de la clandestinité. Constat étant fait que la ville de douala est dépendante de ce mode de transport puisque 60 0/0 des déplacements à douala sont assurés par les mototaxi men. Les permis remis ce jour permettrons aux autre encore se conformer afin de collaborer avec les autorités.