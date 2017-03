   CAMEROUN :: LETTRE DE REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANT-ES A LA CONFERENCE PREPARATOIRE DES ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA DU 4 MARS A LA BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS :: CAMEROON

CAMEROUN :: LETTRE DE REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANT-ES A LA CONFERENCE PREPARATOIRE DES ETATS GENERAUX DU PEUPLE SAWA DU 4 MARS A LA BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS Chers Sawa, l’Association Renaissance du Peuple Sawa souhaite vous remercier chaleureusement pour votre participation active à notre Conférence Préparatoire des Etats Généraux du Peuple Sawa qui s’est tenue samedi 4 mars à la Bourse du travail de Paris.

#PeupleSawa Nous tenons à vous remercier pour cette belle journée d’échanges et de partages - tout particulièrement Monsieur SALLE JOHN, le Grand griot de la musique camerounaise, plus précisément du « Makossa » qui a répondu présent à notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Nous avons été heureux de pouvoir vous rencontrer et espérons que l’événement était à la hauteur de vos attentes.

Outre le plaisir de vous rencontrer et de vous avoir à nos côtés ce jour-là, vos prises de parole ont été un encouragement et une véritable récompense ! Nous avons été très agréablement surpris d’accueillir plus

de 100 participants : des représentants d’associations, mais aussi l’ensemble des filles et fils sawa désireux d’un avenir meilleur pour leur communauté.

On retrouve parmi les participants, les Sawa venus de Londres, de l’Allemagne, de l’Italie, de plusieurs régions de la France, qui sont venus donner de leur contribution au bon déroulement des travaux.

C’est pour nous la preuve qu’il y a débat possible, que nous avons des choses à nous dire, à partager.

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Patrice Silo Edimo Ekwe, Président de l’ARPS, réaffirme tous les constats et envoie des messages forts aux participants.

Il affirme par exemple : « Au 21è siècle, le Peuple Sawa fait partie des groupements camerounais les plus exposés à la menace de disparition. Leur voix est devenue à peine audible. Comme tous les autres Camerounais, les Sawa prennent efficacement tout leur part au développement du Cameroun. Malheureusement, en tant que groupe, contrairement à d'autres, depuis quelque temps ils ne s'impliquent pas assez dans les débats politiques, économiques ou culturels qui concernent l'avenir du pays.

Les obstacles qu’est confronté le Peuple Sawa sont :

– les interminables contestations et empoignades de légitimité qui agitent régulièrement les chefferies,

– le micro-tribalisme édifié en système de pensée entre les constituantes du Peuple Sawa,

– la nomination des allochtones à Douala par l’Etat au statut de Chefs de 3è degré.

En ces moments pénibles où beaucoup d’hommes et de femmes Sawa, surtout les jeunes, sont inquiets et sans perspective, où des foyers Sawa vivent au-dessous du seuil de pauvreté, où de plus en plus, le Peuple Sawa se retrouve impuissant et désenchanté par les conditions de vie. Nous, Peuple sawa, devons inverser cette tendance.

Le Peuple Sawa doit penser à sa Renaissance voire à sa Refondation, pour cela, il doit mettre sa réflexion au service de la communauté en construisant un nouveau paradigme de développement fondé sur les solidarités des Sawas – comme cela se fait dans toutes les autres communautés camerounaises – à l’exemple de LAAKAM chez les bamiléké et ESSINGAN chez les fan-béti. »

L’équipe de l’ARPS et d’autres associations à l’origine de cette Conférence, ont, tout au long de cette journée, expliqué, animé, débattu, échangé autour du thème « Les Sawa aujourd’hui, un héritage, quelles responsabilités ? ». Un tableau bien sombre de la situation de la communauté sawa exposé pour l’occasion ont intéressé et suscité de nombreuses réactions.

Face à un public aussi nombreux que varié, certaines recommandations ont su toucher les participants sawa présents ce samedi 04 mars 2017 à la Bourse du travail de Paris. Parmi elles, l’appel à une organisation solide, efficace et pérenne de la diaspora sawa.

Le principe d’organiser des Etats généraux sur la thématique de la Renaissance du Peuple Sawa a été quasi-unanimement approuvé. La majorité des intervenants a soutenu l’idée qu’un vaste débat public au Cameroun et dans la Diaspora sur ce thème, était souhaitable, possible et certainement utile. Les Etats généraux ne devraient donc être, ni une manifestation arrangée, ni une conférence de consensus. En revanche, ils devraient favoriser l’expression de la population le plus largement et le plus directement possible.

Les Etats généraux devraient être conçus comme une période privilégiée de débats collectifs, les plus décentralisés possibles. Ces débats doivent être l’occasion d’une information sincère, simple et facilement appropriable sur la situation actuelle de la communauté sawa.

Enfin ont été plébiscitées la mise en valeur du socle culturel commun sawa et les valeurs qui en découlent ainsi que leur importance dans le développement socio-économique du Cameroun.

L'importance et l'urgence des besoins exprimés par les participants, démontrent de la pertinence de faire les Etats généraux de la communauté sawa. L'un des enjeux de cette conférence est d'une part de mieux se faire connaître de la communauté sawa, d'autre part, de mettre sur pied une organisation pour le projet tout en gardant et développant les partenariats avec les chefferies sawa et l’Assemblée du Ngondo qui œuvrent dans le sens du développement de la communauté sawa. Cependant, la promotion des Etats généraux n’est pas les seules priorités. L'obtention de ressources financières adéquates pour répondre aux besoins exprimés demeure la grande préoccupation.

Comme vous le savez, nous nous sommes donnés comme objectif d’organiser les Etats Généraux du Peuple Sawa. Nous le faisons au travers des groupes de travail, et également au travers de conférences. Ce fût la 1ère. Nous réfléchissons déjà à la suite possible. Nous avons envie d’approfondir ces contacts qui se sont créés samedi 04 mars 2017. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos critiques, vos interrogations. C’est ensemble, avec vous, que nous voulons avancer vers le développement de la communauté sawa. Suite à cette conférence-débat, peut- être avez-vous envie d’approfondir certains sujets, certaines questions. Nous tiendrons compte bien évidemment de ce que vous pourrez nous dire. Cela nous permettra de répondre le mieux possible à vos attentes. Nous pourrons alors trouver un nouveau thème de débat, ensemble.

De cette journée de manifestations, on se souviendra de la chaleur des rencontres, de la vigueur des débats et de l’intérêt toujours plus présent des Sawa de la Diaspora d’Europe.

Un signal encourageant pour les prochaines sorties.

Nous pouvons dire pour clore notre propos que la culture, les traditions donnent l’occasion d’impulser le développement. Aucun développement ne saurait réussir, s’il ne plonge ses racines dans la culture endogène.

Comme tout peuple, ce qui nous réunit, nous constitue est notre sentiment d’appartenance à une culture et à des valeurs que nous partageons.

Nul doute que vos interventions sur le développement de la communauté sawa ont largement contribué au succès de cette conférence.

Nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel évènement.

Patrice SILO EDIMO EKWE, Président de l’Association Renaissance du Peuple Sawa

Contact ARPS : * François LOKO-BILLE BETOTE : +33 6 4797 0778

* Jacky DALLE : +33 6 2134 0413

Conférence proposée par : L’Association Renaissance du Peuple Sawa

Date : samedi 04 mars 2017

Horaire : 09h30-17h00