RD CONGO :: Situation politique en RDC : La Secrétaire générale reçoit le Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo :: CONGO DEMOCRATIC La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, s’est entretenue, le vendredi 24 mars 2017 au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec Monseigneur Marcel Utembi Tapa, Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), accompagné de l’Abbé Donation Nsholé, Secrétaire général de la CENCO.

#LaSecrétaireGénérale De retour de New York où il a présenté une communication sur la situation en République Démocratique du Congo (RDC) devant le Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa réunion du 21 mars 2017, Monseigneur Marcel Utembi Tapa a évoqué, de manière détaillée, les dernières évolutions de la médiation que la CENCO conduit dans le cadre de la résolution de la crise en RDC.

La Secrétaire générale de la Francophonie a salué le travail franc, exigeant et objectif de la CENCO dans cette médiation. Elle a exprimé sa vive préoccupation face aux blocages actuels de la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 ainsi qu’à la situation sécuritaire et des droits de l’Homme, en particulier dans les régions du Kasaï, du nord Katanga et du nord Kivu. « Je suis convaincue que la mise en œuvre intégrale de l’Accord du 31 décembre 2016 demeure le moyen le plus indiqué pour mettre fin à la crise politique et institutionnelle actuelle à travers notamment l’organisation d’élections libres, apaisées, inclusives et crédibles. J’en appelle, une fois de plus, au sens des responsabilités de tous les acteurs politiques et les exhorte à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation » a déclaré Michaelle Jean lors de l’entretien.

La Secrétaire générale a réitéré la détermination de la Francophonie à intensifier son plein soutien à l’initiative endogène menée par la CENCO qui traduit une démarche fortement encouragée par la Déclaration de Bamako. La Francophonie poursuivra, en lien avec les partenaires internationaux, son appui politique et technique au processus en cours dans cet Etat membre.

