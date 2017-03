FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: FLORE DE LILLE: LA PDG EN TOUTE INTIMITE A première vu, elle a l'air timide, et lorsque nous lui tendons notre micro, elle est encore plus timide, mais lorqu'elle est devant son écran de téléphone portable, elle est méconnaissable et c'est là ou elle harangue ses plus grand succès.

#RéseauxSociaux Méconnaissable il y a encore quelques années, elle est devenue par la force des réseaux sociaux l'une des camerounaises les plus en vue et surtout la plus présente sur les réseaux sociaux. Autant elle donne des coup comme elle en reçoit.

Tout au long de cet entretien qu'elle nous a accordé lors de notre enquête sur les images des femmes nues sur la toile, nous avons également voulu comprendre celle qui depuis sa ville de résidence à Lille, de quoi est fait son quotidien et pourquoi cette passion pour Facebook.

C'est sans détour que celle qui se fait appeler la PDG nous a reçu dans ses appartements privés en région Parisienne. La PDG Flore De Lille en toute intimité.