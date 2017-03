FRANCE LITTÉRATURE : L'AFRIQUE AVEC LE PAVILLON DES LETTRES D'AFRIQUE EST BIEN PRÉSENT AU SALON DU LIVRE À PARIS. Du jeudi 24 mars au lundi 27 mars 2017 est Le grand rendez vous mondial des écrivains et littéraire du monde entier. En longeant ce magnifique hangar de la porte de Versaille à Paris, l'on est impressionné du monde qui arrive et qui repart tant la passion pour la lecture est palpable.

#MagnifiqueHangar Tout au milieu, du salon, c'est l'Afrique en un même lieu. Personalities politiques, littéraires et Écrivains se côtoient et successivement les conférences s'accélèrent les un après les autres.

Une ambiance tout de même bon enfant dans ce haut lieu d'un rendez vous du donner et du recevoir dans un monde devenu de plus en plus un.