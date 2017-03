Cameroun: AFFAIRE IBRAHIM BELLO LE POINT SUR LA SITUATION :: CAMEROON Présumée victime de tortures, violences et sévices policiers au Commissariat de sécurité publique d’Ombessa, ville du département du Mbam et Inoubou dans la région du Centre, le jeune Ibrahim Bello Moussa, est interné, depuis hier, à l’Hôpital Central de Yaoundé, devant subir une opération chirurgicale d’amputation et bénéficier de soins appropriés.

#IbrahimBello - Hilaire Kamga a fait un compte-rendu du travail coordonné de nombreuses organisations de la société civile, dont le Mandela Center, spécialisé dans la défense des droits de l’Homme, qui a effectué deux missions à Ombessa. Le rapport de mission a permis de saisir les autorités publiques : Présidence de la République, Délégation générale à la Sûreté nationale, Ministère de la Santé publique, etc. Cette action a débouché sur la décision de prise en charge gratuite des frais médicaux pour l’opération chirurgicale d’amputation des deux jambes et de la main gauche de ce jeune homme. Elle se poursuit par le suivi de la prise en charge médicale, des enquêtes concernant les auteurs présumés des sévices sur Ibrahim Bello et du volet judiciaire de cette affaire.

- Le Collectif Sauvons Ibrahim Bello, à l’origine des révélations sur la situation extrêmement grave subie par Ibrahim Bello Moussa, qui a mené un formidable travail d’alerte des médias et sur les réseaux sociaux et de saisine du Dgsn sous la houlette de Paul Chouta, Boris Bertolt, Me Félicité Esther Zeifman, Nadialy Bams notamment, s’est rendu à Ombessa, accompagné d’une délégation comprenant des personnalités du monde politique et de la société civile dont Parfait Mbvoum.

- Un travail de coordination mené avec le Collectif Plus Jamais Ca ( CPJC ), dédié aux questions de santé et d’assurance-maladie au Cameroun, dont j’assure la coordination, a permis grâce à la disponibilité de ses membres, notamment Yves Mounchili Pounouko, William Foyet, Mariane Simon-Ekane, Lysias Aime Ogolong Ondimoni Ombano et Blandine Noinin, de mener les actions suivantes :• La création d’une cagnotte de soutien à Ibrahim Bello qui à 11 h 40 mn ce samedi 25 mars affiche un montant de 1015 euros, soit environ 665 800 f.cfa• Une concertation avec la Plateforme Inclusive Society, regroupant des organisations de lutte contre le handicap au Cameroun, pour le suivi de la phase de rééducation postopératoire du jeune Ibrahim Bello• La mobilisation des associations camerounaises de France pour des actions de soutien à Ibrahim Bello notamment le PARC ( Pôle d’action pour le Rayonnement du Cameroun ; le Réseau Passerelles et Synergies des Camerounais de France ; Only Us ; Santé Plus Cameroun ; Actions Solidaires et Partagées, Eseka pour un Cameroun Nouveau, etc )

- Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, s’est rendu hier, suite aux alertes du Collectif Sauvons Ibrahim Bello, au chevet du malade à l’Hôpital Central de Yaoundé.

- Alex Gustave Azebaze, journaliste et acteur de la société civile, qui participera ce jour à la réunion de coordination du Collectif Sauvons Ibrahim Bello a insisté hier sur la nécessité de rester vigilants et mobilisés autour des points suivants :

 l'alimentation, le séjour du garde malade qui devrait venir de son village et résider à Yaoundé,

 les soins de rééducation post-operatoire, etc,

 La procédure judiciaire qu'il faudra suivre car beaucoup d'affaires graves tombent dans l’oubli faute de procédure légale suivie. Il faut intégrer, dit-il cela dans la stratégie pour éviter de construire l'impunité et de tomber dans le versant barbare qui est la loi du talion qui guette de plus en plus les citoyens abusés de notre pays.