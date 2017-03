France: QUI EST YEMI ALADE QUI SE PRODUIT AU TRIANON À PARIS LE 7 AVRIL 2017 S’il y a un artiste nigérian qui a su conquérir à la fois ses fans anglophones et francophones sans grande difficulté c’est bien Yemi Alade. Née le 13 mars 1989. Elle a fait ses armes dans la chorale de son église à partir de 12 ans.En Afrique elle fut révélée par son single « Johnny » (plus 60 Millions de vue sur YouTube) qui a fait d’elle, une star plus tôt que prévu.

#YemiAlade Belle, dynamique et grande danseuse, Yemi Alade a tout pour séduire. La dernière touche est sa passion pour la langue de Molière. La jeune nigériane a déjà repris deux de ses chansons en français.

« J’adore le français. Très jeune à l’école j’étais déjà très sensible à cette langue. Je suis actuellement en train de réaliser des chansons en français, car je souhaiterais me rapprocher de mon public francophone. Certains ne parlent pas anglais, mais arrivent à chanter toutes mes chansons », explique-t-elle. Justement elle sera en concert live inédit à Paris le 7 avril au Trianon. Un grand moment de rencontre et d’échange avec ses fans français. Un évènement produit par TORPEDO PRODUCTIONS

Yemi Alade a sorti deux albums « King of the Queens » en 2014 et Mama Africa en 2016.Elle a décroché plusieurs distinctions aux quatre coins du monde notamment au MTV African Music Awards en 2015 (meilleure artiste féminine) au BET awards 2015 (meilleure artiste africaine à l’international).

Guy Alexandre Legrand MAMBO

