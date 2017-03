CAMEROUN :: Arnaud Sutchuin à hâte de jouer à Molenbeek (Vidéo) :: CAMEROON Arnaud Sutchuin est le lion indomptable qui se sent chez lui à Bruxelles. C'est dans la capitale belge que le milieu de terrain des lions indompt​omtable a vécu une bonne partie de son enfance. C'est au stade Edmond Machtens de Molenbeek que son aventure footballistique a débuté il y a une dizaine d'année au sein du FC Brussels, club de D1 belge d'alors.

#StadeEdmondMachtens A force de travail et de patience, Sutchuin a récemment intégré la sélection des lions indomptables du Cameroun. Réserviste à l'entame de la compétition, sa CAN début par une titularisation en quart de finale face au Sénégal (0-0, 4-5 atb). Elle ne s'arrêtera plus qu'en finale contre l'Egypte et un titre de champion d'Afrique en poche.