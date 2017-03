   Note d'information du Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sur la Coopération Tchad - Cameroun :: CAMEROON

Note d'information du Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sur la Coopération Tchad - Cameroun :: CAM La quatrième session du Comité bilatéral de pilotage, du Projet de construction d’un pont sur le fleuve Logone entre Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad et des aménagements connexes, s’ouvre ce lundi 27 mars 2017 à partir de 10 heures à l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé, sous la présidence de Monsieur Jean TCHOFFO, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

#ConstructionDunPont Pendant trois(03) jours, les experts camerounais et tchadiens vont examiner le dossier de consultation des entreprises, pressenties pour exécuter ledit projet.

En rappel, le Projet de construction d’un pont sur le fleuve Logone entre Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad et des aménagements connexes permet de relier les deux villes frontalières afin de fluidifier les échanges économiques entre le Tchad et le Cameroun.