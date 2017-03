Allemagne - Diaspora: L´ambassade offre des services consulaires á Darmstadt :: GERMANY L´ambassade du Cameroun en Allemagne va une fois de plus, offrir des services consulaires aux camerounais et autres usagers dépendant de sa juridiction le samedi 22 avril 2017 à Darmstadt. Une délocalisation qui rentre dans le cadre de la politique de proximité instaurée par l´ambassadeur S.E Jean-Marc Mpay depuis qu´il est en fonction.

#ServicesConsulaires Faire mieux que l´an passé

C´est dans le gymnase SG Eiche, sis à Krönstädter Weg 12, dès 9 heures que l’Ambassade du Cameroun en Allemagne va offrir les services consulaires suivants:

• Octroi des visas pour le Cameroun,

• Collecte de demandes de passeports et cartes consulaires. Les requérants devront se munir de 06 photos biométriques, camer.be qu´il est conseillé de prendre, de préférence dans un studio professionnel. La demande de passeport est automatiquement couplée avec celle de carte consulaire, précise-t-on.

• Collecte de diverses demandes (transcription d'acte de naissance, publications de bans de mariage, attestations, etc.),

• Délivrance de cartes consulaires (voir formulaires et liste des pièces à fournir),

• Diverses certifications de documents et procurations,

• Retraits de nouveaux passeports possibles seulement pour les passeports disponibles actuellement à l’ambassade et si le titulaire fait la demande auparavant.

Il convient de signaler que la délocalisation des services consulaires par l´ambassade est une véritable aubaine pour les usagers, car elle leur évite d´effectuer de très longues distances pour arriver jusqu´á la capitale Berlin, siège de l´ambassade, mais surtout, elle est aussi une belle occasion de rencontres et d´échanges entre camerounais et de dégustation des produits camerounais aux bons soins de l´association Cameroon Society.

Toutefois, pour l’organisation et la logistique des services, le comité d’organisation des services prélèvera des frais forfaitaires camer.be de 20 € par service consulaire demandé. Ces frais sont à séparer de ceux prélevés par l’Ambassade elle-même pour les services consulaires rendus.

Chaque année près 300 usagers bénéficient des services consulaires délocalisés rendus par l´ambassade du Cameroun á Darmstadt, en Allemagne, un nombre qui va crescendo au fil des éditions. Parions que ce sera le cas le 22 avril prochain.

Contact

Le Comité d’organisation

zmbahal@hotmail.com

Mobile: 015234291704 (as from 4PM)

Lien

http://www.ambacam.de