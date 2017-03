Paavo Wiro DG Dangote Cement Cameroun « Nous offrons le ciment Africain produit par les Camerounais pour les Camerounais » :: CAMEROON Il a fait le tour d’horizon des activités de la cimenterie Dangote installée à Douala. C’était au cours de la cérémonie de remise de l’award comme meilleure entreprise 2016 dans la production et la commercialisation du ciment.

#DangoteCementCameroon Devenir le plus grand producteur de ciment en Afrique

Située dans la zone portuaire de Douala, la filiale Camerounaise de Dangote Cement Cameroon (DCC) est en activité depuis 2015.Au sortir des fonts baptismaux, le fondateur Aliko Dangote « roi du ciment Africain » avait fait un vœu « œuvrer pour devenir l’un des plus grands producteur de ciment dans le monde et le premier en Afrique à travers des usines implantées dans plus de 20 pays » Deux ans après, face aux journalistes, au cours d’une conférence de presse, Paavo Wiro a indiqué « Nous occupons 47% des parts du marché. Nous avons contribués à la baisse du prix du ciment de 30%. Il n’y a plus de penurie sur le marché. Nous employons pres de 700 personnes dont 98% sont des nationaux »

Ciment Dangote « 3X » meilleur.

Il faut le dire, l’arrivée de DCC sur le marché du ciment au Cameroun est venue bouger les lignes dans un environnement ou régnait sans partage le groupe Lafarge par les cimenteries du Cameroun ( cimencam). Depuis deux ans, le concurrence est née ; Dangote, Cimencam et Cimaf se discutent le marché des chantiers des travaux publics et des constructions diverses. Conséquence, on ne connait pas d’importation de ciment depuis janvier 2016. Dangote Cement Cameroon assure une production annuelle de 1 500 000 tonnes de ciment et commercialise sur tout le territoire et même dans la zone CEMAC. Ici on affirme que, en raison de son comportement sur un marché fortement concurrentiel, le ciment Dangote 3X reste le meilleur « un an après son lancement commercial, il est devenu leader avec plus de 45% des parts du marché »

Pour Paavo Wiro « Deux ans après, nous tenons à nos engagements à n’offrir que la qualité au meilleur prix » Avec une flotte de 200

camions pour atteindre le consommateur final dans les dix régions du Cameroun. Disponibilité, qualité, prix, sont autant de critères qui ont guidés le jury de la Fondation Camerounaise Des Consommateurs (FOCACO) dans la désignation du meilleur operateur 2016 en matière de production et de vente du ciment. Dangote l’a mérité. Ce d’autant plus que le vote était davantage celui des utilisateurs de ciment. Le président du jury, Dr Edimo Mongory l’a d’ailleurs précisé « les voix des utilisateurs comptaient pour 70% et celles du jury pour 30% » A DCC, on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin « une nouvelle cimenterie sera opérationnelle à Yaoundé avec les mêmes capacités que celle de l’usine de Douala. Ce qui assurera au Cameroun une autosuffisance en matière de ciment »