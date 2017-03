CAMEROUN :: Plan de relance : Camair-Co diversifie ses dessertes :: CAMEROON C’est l’enjeu de la feuille de route présentée lundi dernier en présence du constructeur Boeing.

#NouveauPlan Le constructeur Boeing a lundi dernier, présenté aux dirigeants de Camair-co, un nouveau plan de relance de la flotte nationale. C’était au ministère des Transports et il en ressort que la nouvelle feuille de route donnera un autre visage à la Cameroon Airlines corporation (Camair-co). Au cours de cette cérémonie présidée par Alain Edgar Mebe Ngo’o en présence de Mefiro Oumarou, le ministre délégué et président du Conseil d’administration de Camair-co, il est apparu que le nouveau plan directeur vise à renforcer la flotte et surtout à diversifier les destinations.

Huit destinations domestiques seront privilégiées pour une desserte orientée dans 23 villes. Ce sont entre autres, Yaoundé, Douala, Bertoua, Bafoussam, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua, etc. Selon Ernest Dikoum, le directeur général de Camair-Co, les vols domestiques seront une priorité. Au niveau du continent, la nouvelle feuille de route met l’accent sur onze destinations : Kinshasa, Johannesburg, Bamako, Bangui, Cotonou, Libreville, Ndjamena, Lagos, Cotonou. Paris, Londres,Washington, Bruxelles seront privilégiés au niveau intercontinental.

Autre fait, la reprise des vols jadis suspendus en direction de Paris est imminente selon Ernest Dikoum. Toutefois, la question décisive est de savoir si Camair-Co dispose de suffisamment d’aéronefs pour réaliser cet objectif noble. Pour l’instant, la compagnie n’a que cinq avions. Pour Michael Bangue-Tandet, le directeur des ventes de Boeing, il faut absolument renforcer cette flotte. Aussi a-t-il invité la compagnie à acquérir 12 avions-passagers, un avion-cargo et deux turbo propulseurs 777 200B ER en attendant l’entrée du Boeing 787 au cours de la quatrième année.

Pour l’instant, 30 milliards de F.Cfa sur les 60 milliards de F. Cfa ont déjà été levés par un consortium de banques conduits par Ecobank pour la réhabilitation de Camair-co. En rappel, c’est le 25 juillet 2016 que le chef de l’Etat Paul Biya validait le plan de restructuration de la Cameroun Airlines Corporation (Camair-Co) confié en 2015 à la firme américaine Boeing consulting. Boeing demandait alors au gouvernement camerounais d’injecter la somme de 60 milliards de FCFA soit 91,5 millions d’euros pour redresser la compagnie aérienne nationale.

Ce plan proposé par le constructeur américain prévoyait la desserte de 27 destinations nationales, régionales et intercontinentales, l’acquisition de 9 nouveaux aéronefs d’ici 2020 pour renforcer la flotte, l’apurement par l’Etat de la lourde dette de 35 milliards de FCFA de la compagnie aérienne et l’accompagnement de la Camair-Co dans la mise en oeuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelables.