CAMEROUN :: HUGO BROOS : "NOUS AVONS NOTRE STATUT À DÉFENDRE" (Vidéo) :: CAMEROON Hugo Broos, hier peu connu en Afrique, aujourd’hui vous êtes passé de l’ombre à la lumière au terme de la CAN Gabon 2017…

Les débuts ont été difficiles dès mon arrivée au Cameroun (12 février 2016, ndlr). Beaucoup de personnes étaient très sceptiques sur ma qualité d’entraîneur. En un an, j’ai bien bossé pour arriver au résultat attendu, c'est-à-dire une victoire finale à la CAN. J’ai ensuite senti le respect que les camerounais ont pour la victoire.

#VictoireFinale Le groupe que vous avez conduit à la victoire finale est composé de jeunes joueurs pour l’essentiel. Quel est le secret de votre réussite ?

Je travaille certes avec de jeunes joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont faim. Avant la Can, ils n’avaient pas encore gagné grand-chose. Ils en avaient donc envie et c’était déjà une bonne mentalité. Naturellement, il y avait aussi un bon dosage avec des joueurs qui avaient une expérience pour avoir déjà disputé la coupe d’Afrique. Je parle de Moukandjo, N’koulou… Ce bon mixage de jeunes et de joueurs expérimentés nous a fait gagner la CAN.