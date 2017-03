CAMEROUN :: Drame : Quatre morts à Yagoua :: CAMEROON Le nommé Djibrilla et ses trois enfants ont péri à la suite d’un incendie dans son dépôt de carburant frelaté.

#AutoritésAdministratives C’est dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2017, que le nommé Djibrilla, 27 ans et ses trois enfants respectivement âgé de 11 ans, 3 ans et 8 mois ont péri dans les flammes d’une explosion de bidons de carburants frelaté au quartier Mamina, dans la ville de Yagoua, département du Mayo-Danay.

Selon divers témoignages des voisins et des autorités administratives de Yagoua, c’est à la suite d’une coupure d’électricité dans la ville que le père de famille va utiliser une bougie pour éclairer son salon. Il est alors un peu plus de 21h.P ar maladresse la bougie posé sur une table va se renverser et attaqué un bidon de 20 litres plein de carburant.

vont par la suite attaquer l’entrepôt du jeune Djibrilla tout à côté de sa chambre. Ses enfants sont réveillés dans leur sommeil par les flammes. Idem pour le père de famille. Djibrilla et ses trois enfants ne réussiront pas à s’échapper des flammes. Malgré les interventions du voisinage, la famille de Djibrilla ne sera pas sauvée.

Les flammes vont consumer les deux chambres. Les corps calcinés des enfants ont été retrouvés carbonisés. Selon des témoins, l’absence des sapeurs- pompiers n’a pas permis de sauver les membres de la famille de Djibrilla. Le même soir, les autorités administratives de l’arrondissement de Yagoua, conduit par le sous-préfet, se sont rendues sur le lieu du drame.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Yagoua. Les membres de la famille de Djibrilla ont été enterrés au cimetière musulman de Yagoua. Le lendemain une case a été consumée par les flammes sans faire de victimes humaines au quartier Danayré à Yagoua.