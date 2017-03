   La Comicodi demande au patron de la police camerounaise d'ouvrir une enquête en procédure d'urgence, sur les tortures qu'auraient fait subir certains de ses collaborateurs au citoyen Ibrahim Bello :: CAMEROON

La Comicodi demande au patron de la police camerounaise d'ouvrir une enquête en procédure d'urgence, sur les tortures qu'auraient fait subir certa Monsieur le Délégué général à la Sureté Nationale, la Commission Indépendante contre la Corruption et la discrimination vous présente ses compliments et s'empresse de vous saisir avec la plus grande interpellation, au sujet du cas d'un citoyen victime de tortures d'une rare cruauté.

#DéléguéGénéral L'image insoutenanble qui accompagne la présente requête, est tirée du bulletin d'une organisation de défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le sérieux n'est un doute pour personne.

Aussi, il relève de l'urgence, qu'une enquête appropriée soit diligentée pour établir les responsabilités et décider des sanctions.

L'opinion nationale et internationale est impatiente de savoir ce qui s'est passé.

En attendant, il est sans doute utile de rappeler que le Cameroun est signataire de la convention internationale contre la torture et les traitements dégradants.

Croyez, Monsieur le Délégué Général, à l'assurance de notre haute considération citoyenne.

Le Président de la Commission

Shanda Tonme

Médiateur universel