GABON/FRANCE/MEDEF:UNE INVITATION DU RÉGIME GABONAIS PAR LE MEDEF QUI SÈME LA DISCORDE Depuis deux jours, la diaspora Gabonaise de France organise un Sit-in devant la Gare RER C "Av Foch", à deux cents mètres en face du Pavillon Dauphine, situé Place du Maréchal de Lattre Tassigny à Paris. Motif de cet autre rassemblement, la venue d'une délégation du nouveau gouvernement gabonais, constituée d'Emmanuel ISSOZET NGONDET, Premier ministre, de Madeleine BERRE Ministre de la Promotion de l’Investissement, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie, de Régis IMMONGAULT, Ministre de l'économie, de la Prospective et de la Programmation du développement, et d'Alex BONGO ONDIMBA, Directeur général de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), au 10èmes Rencontres Internationales des Partenariats Publics Privés (PPP) qui se déroulent les 22 et 23 mars 2017, rendez-vous annuel réunissant l'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans la mise en ouvre de contrats de partenariat.

#DiasporaGabonaise QUE REVENDIQUENT CES MANIFESTANTS?

Les manifestant reproches aux organisateurs(le MEDEF) de convier à ces 10èmes Rencontres Internationales des, un pouvoir qu'ils estiment "illégitime", alors que "le Gabon traverse une crise politique, économique, sociale et environnementale; que le peuple gabonais réclame toujours le respect de l'élection qui leur a été volée le 27 août 2016 ; - que l'Union Européenne a adopté une résolution contre le Gabon qui remet en doute la légitimité du Président Ali Bongo, reconnaît les graves exactions dont il s'est rendu coupable et demande au Conseil de l'Union Européenne d'envisager des sanctions ciblées contre les principaux responsables gabonais de cette forfaiture et de ces crimes, dans le cadre de l'article 96 de l'accord de Cotonou"

Outre ces revendications, Patrick MIVILA, Secrétaire Exécutif de la Convention de la Diaspora Gabonaise, fustige les activité de la société Olam au Gabon, qui à moyen thème pourrait "exproprier" les populations de leur terre.

Ces manifestations de la Diaspora Gabonaise de France et d'Europe qui virent le jour au lendemain de la proclamation des résultats des Elections Présidentielles du 31 Août 2016 se poursuivent ce vendredi 24 mars au siège du Mouvement des Entreprises de France(MEDEF) au 55,Avenue des Bosquets dans le 7ème Arrondissement de Paris, ancien fiel électoral d'un certain...François Fillon.