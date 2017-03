style="width:750px;height:auto;"La rencontre entre les responsables du Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles et les professionnels de l’information s’est tenue ce 21 mars dans la cité politique.

#DalimentsContaminés Si connaître la norme est un élément clé du commerce structuré, il est aujourd’hui essentiel, de se conformer aux normes camerounaises et codex, sur les aliments destinés à la vente et à la consommation. Puisque, ce sont elles qui fixent les critères mesurables de sécurité et de qualité, permettant les achat-ventes et la consommation de produits en toute confiance.

Ainsi, le respect des bonnes pratiques de production peut offrir des avantages tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Qu’il s’agisse, de la vente à un prix premium ou de meilleures conditions en matière de santé, et de sécurité pour le consommateur humain, autant que pour les animaux domestiques ou d’élevage à finalité commerciale.

Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par certaines moisissures présentes dans la nature à toutes les étapes de la chaîne agro-alimentaire. Les moisissures sont dispersées dans l’environnement principalement par l’air, mais aussi par l’eau, les animaux et l’Homme. Elles sont produites au champ ou lors du stockage, principalement dans les régions ayant un climat chaud comme celui du Cameroun (15 à 40°C).

L’homme s’expose aux aflatoxines en consommant de la nourriture contaminée par lesdites substances. Il est également possible de s’exposer par voie pulmonaire (aspiration des moisissures qui se dispersent dans l’air lorsqu’on touche ou transporte les lots d’aliments contaminés). Une forte exposition aux aflatoxines à travers des aliments contaminés peut entraîner une intoxication et diverses maladies (cancer du foie, dépression, perte d’appétit, et diarrhées). Chez certains enfants, l’ingestion d’aliments contaminés par les aflatoxines a été associée au kwashiorkor.

La mort pouvant survenir lors de fortes intoxications.

La contamination à l’aflatoxine concerne les céréales (le maïs, le sorgho, et leurs produits dérivés), les légumineuses : arachide, soja, haricot. Les tubercules (chips) Les tourteaux destinés à l’alimentation animale. La contamination et la croissance des moisissures productrices d’aflatoxines sont favorisées par la blessure des grains.

Aussi, pour limiter l’introduction et la croissance des moisissures, il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques agricoles au champ. C’est-à-dire, éviter les blessures, les attaques d’insectes, la récolte de grain trop humide lors de la production.Après les récoltes, veiller au bon séchage des épis et faire un tri avant de procéder à l’engrenage et à la mise en sac. Pendant la conservation, stocker les denrées alimentaires dans des endroits secs, éviter l’humidité, et surtout limiter les contacts des aliments avec les animaux domestiques.

Le Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA), est une initiative conjointe du Gouvernement Camerounais et de la Banque Mondiale, dont l’objectif est de contribuer à la transformation de l’agriculture de subsistance du manioc, du maïs et du sorgho caractérisée par une faible productivité, en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeurs compétitives dans les cinq zones agro-écologiques du Cameroun.

A terme, le projet compte appuyer directement 300 coopératives éligibles représentant 30 000 ménages, soit 120 000 bénéficiaires directs dont au moins 50% de femmes.