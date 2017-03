LE “YOUNG GRADUATE PROGRAM”: UNE REALITE CHEZ VODAFONE CAMEROUN :: CAMEROON Dans le cadre du « Young graduate program » lancé en Janvier dernier, Vodafone Cameroon a accueilli dans ses locaux 30 jeunes diplômés fraichement sortis des Universités et grandes écoles partenaires.

#JeunesDiplômés Une opportunité pour l’emploi jeune

le « Young Graduate Progam » permet l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en leur accordant 6 mois de formation au sein d’une équipe de professionnels compétents et dynamiques, avec l’éventualité pour les meilleurs de signer un contrat premier emploi. Dans cette première vague de jeunes diplômés on retrouve des profils académiques aussi diversifiés que des ingénieurs sortant de l’école national supérieure de polytechnique, des communicateurs, des financiers, des commerciaux, des analyses et autres, sortant des grandes écoles de commerce des villes de Douala et Yaoundé. Aujourd’hui, ils sont opérationnels sur des projets aussi importants les uns que les autres et contribuent activement au fonctionnement global de l’entreprise.

Des témoignages vivants

De fait, après les entretiens et la signature des contrats, chaque « Graduate » a été affecté à un département bien précis en fonction de ses aptitudes et de son parcours académique. Pour Patrick BISSA Directeur des Ressources Humaines « Deux mois après cette intégration, nous pouvons dire avec certitude que la phase d’adaptation, d’observation et d’imprégnation est belle et bien terminée, les « graduates » font aujourd’hui partie intégrante de nos équipes et se voient confier des responsabilités de plus en plus importantes au sein de l’entreprise. »

La motivation, la dévotion et l’implication dont font preuve ces jeunes diplômés montrent l’intérêt qu’ils accordent à ce programme. C’est avec un réel engouement qu’ils passent enfin de la théorie à la pratique de toutes les stratégies et concepts enseignés au cours de leurs années académiques. Marcelle MOMO « Graduate » à la direction des ventes, l’a d’ailleurs confessé « L’opportunité que Vodafone offre en recrutant des jeunes diplômés sans expérience professionnelle est une véritable aubaine. Nous savons tous qu’Il n’est pas aisé pour un jeune diplômé de trouver un emploi sans avoir au préalable une expérience professionnelle. Ce programme est pour nous l’occasion de montrer de quoi nous sommes capables, et Vodafone est là pour nous fournir les moyens et le pouvoir de créer notre avenir »

C’est le même sentiment que partage les « graduates » du département technique qui ont eu l’opportunité de toucher du doigt les réalités du terrain en effectuant des activités telles que l’administration du réseau interne, l’installation des équipements sur le terrain, le suivi et le réglage de la qualité du réseau etc. Comme l’a déclaré LITENO FONGANG Nelson « Graduate » à la direction technique « La semaine dernière j’ai eu l’opportunité de descendre sur le terrain rétablir le réseau d’un de nos clients, cette confiance qui m’a été accordée par Vodafone Cameroon et le sourire qu’affichait ce client après mon intervention m’ont apporté un réel sentiment de satisfaction et ceci a contribué à renforcer mon sentiment d’appartenance à cette entreprise »