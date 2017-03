CAMEROUN :: Primes présidentielles : Les dessous de la marche de remerciements :: CAMEROON Bien que joyeux en apparence, des personnels de santé ont confié hier d’avoir été contraints de remercier le chef de l’Etat.

#SantéPublique Si on s’en tient à l’ambiance qui régnait hier dans l’enceinte de l?Hôpital central de Yaoundé, on pourrait penser que le personnel médical et paramédical y était de gaieté de coeur. Venu nombreux (1500) pour remercier le président de la République suite à l’octroi des primes de santé publique, d’astreinte et de technicité, ce personnel a rallié l’esplanade du ministère de la Santé au rythme des chants, applaudissements et youyous.

Un seul objectif : témoigner leur reconnaissance pour les primes octroyées le 06 mars dernier. Dans cette ambiance visiblement festive, certains participants n’approuvent pas l’initiative. «Nous ne devons pas marcher pour cette attention. C’est un dû. Nous travaillons pour être payés. Ce n’est pas une faveur de la part du président», confie Dr Georges T. Comme lui, nombreux de ses pairs sont là contre leur gré. «Nous sommes en début de carrière. Nous avons peur des sanctions. Certains directeurs d’hôpitaux comme celui de l’hôpital de la Cité-verte par exemple a clairement dit que la présence de tout le personnel est obligatoire», se désole un généraliste. A l’esplanade du Minsanté, la démarche adoptée laisse croire que la participation à cette marche est une injonction. Sur le site, des fiches de présence circulent.

C’est tout le personnel qui cherche son « point focal». Les hommes en blouses blanches se bousculent, se piétinent. «Ça va donner l’argent ?», se demande une dame. «J’espère que cette fois-ci, ça va payer, ma copine !», ironise une autre.

Mais, l’épisode des inscriptions est très vite interrompu par l’arrivée du patron des lieux, qui, après le discours du Pr Fouda, directeur de l?Hôpital central, prend la parole tout sourire. Les banderoles et les plaques sont à l’honneur. Chaque formation sanitaire veut être au devant de la scène. «C’est une grande victoire. Le merci est mérité. Vous avez été récompensés», déclare André Mama Fouda.

«C’est une récupération politique. Lorsqu’on veut manifester, ses directeurs et lui sont les premiers à nous en empêcher. Maintenant, ils ravissent la vedettes aux syndicalistes», murmure-t-on entre deux phrases du discours du Minsanté. «Vous nous demandez de remercier les primes. On espère qu’on les verra cette fin du mois», rouspète-t-on dans la foule.

«Pareil pour ces éternels avancements qui ne bougent vraiment pas», lâche une infirmière. La fin du discours est néanmoins suivie des ovations du personnel. Pour mémoire, les primes de technicité, de santé publique et d’astreinte sont des allocations déjà accordées aux fonctionnaires du secteur de la Santé publique. Les agents de l’Etat et les contractuels n’en bénéficiaient pas encore. Selon un syndicaliste, le personnel de santé, en dehors des activités curatives, offrent aussi des services de prévention (santé publique), participent aux gardes (astreinte) et jouissent d’une certaine expertise (technicité).

«Cette reconnaissance est un début de solution à leurs revendications qui étaient au nombre de seize», pense-t-il.