CAMEROUN :: Crise anglophone : Les sécessionnistes préparent leur trésor de guerre :: CAMEROON Un compte bancaire a été ouvert aux Etats-Unis pour la cause du « Southern Cameroons ».

#SouthernCameroons Le combat des partisans de la sécession du Cameroun ne s’est pas arrêté. Si les revendications portées depuis plusieurs années dans les régions anglophones du Cameroun n’avaient pas eu grand écho ces derniers temps, la grève initiée par les avocats et les enseignants les a remises au gout du jour. Et l’interpellation des leaders du Consortium de la société civile anglophone n’a ni mis un terme à la grève, ni aux revendications sécessionnistes qui s’y sont opportunément greffées.

Le Jour a en effet appris de source bien informée que les sécessionnistes de l’«Ambazonie » ont lancé une collecte de fonds pour financer leur combat. Un compte aurait été ouvert à cet effet dans une banque américaine, la Bank of America, notamment. Des Camerounais du terroir et de la diaspora ont été contactés afin de contribuer à cet effort de guerre.

Dimanche dernier, 19 mars, certaines personnes, d’après nos sources, ont reçu des messages informant les « Southern Cameroonains » ou encore « Ambazonians » qu’un compte bancaire était désormais disponible pour leur cause. Ce message indiquait également qu’un cabinet d’avocats américain avait également sollicité une action publique pour le cas du « Southern Cameroons », ou encore « Ambazonie ».

Ce qui renseigne un peu sur la manière dont les leaders sécessionnistes veulent mener leur combat. Les fonds attendus devraient servir à mener des actions au niveau de certaines juridictions pour obtenir l’indépendance du « Southern Cameroon ». Les sécessionnistes auraient besoin d’un minimum de 35 000 dollars (environ 21 millions Fcfa) pour que le cabinet lance officiellement l’affaire de l’indépendance du « Southern Cameroons ». Ils auraient également besoin de 75 000 dollars (près de 45 millions de Fcfa) dans leur compte bancaire pour s’assurer que l’affaire de l’indépendance du « Southern Cameroons » et des autres actinons civiles et criminelles contre le «Southern Cameroons », une fois engagée, ne sera pas bloquée pour des raisons financières.

Aussi bien dans les juridictions régionales et internationales, que dans les organes appropriés des Nations unies. Les initiateurs de la collecte de fonds et de l’action en justice pensent que les crimes commis contre eux par leurs oppresseurs ne sauraient rester impunis aux yeux de la justice. Et pour cela, ils appellent tous les « Southern Cameroonains » à rassembler toutes les preuves qui pourront être utilisées par le cabinet d’avocats qu’ils ont sollicité.

Le fait que les revendications des sécessionnistes anglophones se retrouvent hors du Cameroun et aux Etats-Unis notamment, n’est pas tout à fait nouveau. Au début de la crise dans les régions anglophones, certaines sources, proches du gouvernement notamment, ont fait état de ce que de l’argent avait été envoyé de l’étranger pour financer les manifestations à Bamenda, Buea ou encore Kumba.

Au lendemain de l’interpellation de certains leaders du Consortium de la société civile anglophone, un communiqué signé par l’un d’eux, encore en liberté, a notamment annoncé que le combat se poursuivrait avec une base à l’étranger.