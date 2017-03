CAMEROUN :: Peter Mafany Musonge quitte le Sénat :: CAMEROON Il a été remplacé à la tête du groupe parlementaire du RDPC par Tabe Tando Ndiep Nso. Les bureaux du Sénat et de l’Assemblée nationale ont été quasiment reconduits hier mardi 21 mars.

#TabeTando La crise qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis octobre 2016 a eu un effet sur la session parlementaire en cours. Le sénateur Peter Mafany Musonge, ancien président du groupe parlementaire ne portera plus l’écharpe tricolore. Et pour cause, il a démissionné de ce poste pour animer la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dont il est le président depuis le 15 mars 2017. Il a été remplacé à la tête du groupe parlementaire par Chief Tabe Tando Ndiep Nso. Sénateur, Tabe Tando a été choisi lors des assises des membres du Parlement et des sénateurs du RDPC au siège de ce parti au pouvoir hier mardi 21 mars.

Il était alors question de renouveler les organes exécutifs dans les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l’Assemblée pour l'année législative 2017. Le nouveau chef du groupe parlementaire, Tabe Tando est l'un des sept sénateurs élus et des leaders de la région du Sud-ouest. Il est par ailleurs juriste de formation, pétri d’expériences et chef de la Styled Equity Chambers à Douala, au Cameroun, ouvert en 1975. Un autre changement à relever, c’est le sénateur Mbella Moki Charles qui est désormais vice-président de la Commission des lois constitutionnelles en remplacement de Tabe Tando.

Peter Mafany Musonge a définitivement quitté le Sénat pour cause d'incompatibilité après sa récente nomination à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et a été remplacé par son suppléant, Dima Gabriel, originaire de la région du Sud-ouest. Celui-ci, est un homme d’affaires à la réputation établie à Limbe dans la région du Sud-ouest, apprend-on. A l’Assemblée nationale, il faut rappeler que le député Joseph Mboui de regrettée mémoire a été remplacé par Isaac Ngahane, député RDPC du Wouri, à la présidence de la Commission de l’éducation. Ainsi donc, les bureaux exécutifs des deux chambres n’ont pas connu de changement.

Cavaye Yeguie Djibril reste président de la chambre basse, tandis que Niat Njifenji, pour la 4ème fois consécutive reste au perchoir. Il a été élu par 79 voix pour 15 bulletins nuls et 94 votants. Comme lors de l’ouverture de la session parlementaire du mois de mars, la plénière consacrée à l’élection des membres du bureau du Sénat a été présidée par le doyen d’âge Chief Victor Mukete.

Il convient de relever que le bureau définitif de la chambre est composé de 17 membres dont un président. Et, c’est le nouveau président du groupe parlementaire au Sénat Tabe Tando qui a présenté la candidature du sénateur marcel Niat Njifenfi, unique candidat au poste de président. Et l’on est passé au vote selon l’article 15 de la loi du 11 octobre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 2 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat.