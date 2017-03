CAMEROUN :: Enquête judiciaire : Me Akere Muna convoqué au SED :: CAMEROON Actuellement en Afrique du Sud, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats promet de déférer à la convocation demain 24 mars.

#AkereMuna Depuis le 20 mars dernier, l’ancien bâtonnier de l’ordre national des avocats du Cameroun est convoqué dans le cadre d’une enquête par le service central des recherches judiciaires du secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie. C’est ce mercredi 22 mars à 9 heures que Me Akere Muna était attendu. Les documents diffusés donnent peu d’informations sur les raisons précises de la convocation d’Akere Muna, mais on se délecte d’avance de la bataille judiciaire en vue.

Le signataire de la convocation, le chef du service central des recherches judiciaires du SED prend la précaution d’usage de saisir le bâtonnier actuel de l’ordre des avocats pour convoquer le fils de l’ancien président de l’Assemblée nationale, en raison de son statut d’avocat. Le lieutenant-colonel Serge Kaole écrit que : « Faisant suite à l’enquête ouverte dans nos services et relative à l’affaire suivie contre Maître Akere Muna, avocat au barreau du Cameroun, j’ai l’honneur de bien vouloir l’inviter à se présenter au service central des recherches judiciaires à la Gendarmerie nationale le mercredi 22 mars 2017 à 09 heures précises pour les besoins de la cause » Le même jour, sur papier entête du cabinet Muna et Muna Associates,répond non pas au lieutenant-colonel Serge Kaole, mais au secrétaire d’Etat à la Défense pour l’informer de son impossibilité à déférer à la convocation judiciaire qui « a été abandonnée ce jour 20 mars à 15 45 min à la Fondation Muna devant être notifiée à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats… ».

L’ancien bâtonnier décline la raison de son indisponibilité : « Je fais un discours inaugural dans une conférence internationale en Afrique du Sud le 22 mars 2017 et je serai de retour au Cameroun le 23 mars 2017 ». Puis Akere Muna se propose de se présenter auprès du service émetteur de la convocation le 24 mars 2017 à la même heure. » La réponse de l’ancien bâtonnier transpire la sérénité, qui contraste avec la fièvre qui s’est emparée des réseaux sociaux à la publication de la convocation judiciaire.

Selon des sources proches du Sed, il est convoqué en vertu de l’abondante production sur la question anglophone qui laisse penser qu’il peut apporter des témoignages édifiants. L’avocat général près la Cour suprême, Ayah Paul Abine avait reçu la même convocation judiciaire au début de la crise anglophone et avait refusé d’y déférer avant d’être arrêté et mis en détention au Sed.