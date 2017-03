   CÔTE D'IVOIRE :: La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean lance à Abidjan la plateforme de soutien aux jeunes innovateurs de médias numériques « LeMediaLabo ». :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean lance à Abidjan la plateforme de soutien aux jeunes innovateurs de médias num? La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, a procédé ce mardi 21 mars au lancement officiel de la plateforme d’innovation dans les médias « Le MediaLabo » dans les locaux de Jokkolabs, un espace de travail collaboratif d’Adidjan soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

#PaysFrancophones Cette plateforme numérique vise à mettre en réseau, à renforcer les capacités et à promouvoir les jeunes entrepreneurs africains de médias innovants dans le secteur du numérique.

Ce soutien à l’innovation dans les médias numériques, encouragé par cette initiative de l’OIF, fait suite au constat du développement rapide et de la démocratisation des technologies de l’information et de la communication qui ont profondément transformé le secteur des médias. En effet, les modes de consommation privilégient désormais la mobilité et l’interactivité, il est donc nécessaire de soutenir la production de contenus de qualité qui tiennent compte de l’évolution numérique.

« Il est impératif d’accompagner l’innovation numérique pour que les pays francophones aient pleinement leur place au sein de l’économie mondiale afin de promouvoir la production de contenus francophones dans l’univers culturel globalisé que nous connaissons » a déclaré la Secrétaire générale dans le discours qu’elle a prononcé devant plusieurs jeunes entrepreneurs ivoiriens. « La jeunesse est la condition du développement de nos sociétés. C’est grâce à ses initiatives innovantes, sa soif de liberté et de créativité que nous parviendrons à relever les défis qui nous attendent » a-t-elle ajouté.

« LeMediaLabo » entend contribuer à relever ces défis en accompagnant les jeunes désireux de s’investir dans l’innovation des médias des pays francophones en développement. Il vient compléter d’autres initiatives de l’OIF dans ce domaine comme les hackathons de l’innovation dans les médias dans les pays africains organisés depuis 2015 et le Prix francophone de l’innovation dans les médias dont la 2e édition se tiendra le 3 avril 2017. « LeMediaLabo » s’inscrit dans la mission de l’OIF d’appuyer les initiatives innovantes d'intégration du numérique dans la production et/ou la diffusion audiovisuelle figurant dans la Stratégie de la Francophonie numérique adoptée par les Chefs d’États et gouvernement lors du Sommet de Kinshasa en 2012. Elle s’inscrit également dans sa mission de promotion de la liberté de la presse et du pluralisme des médias fondée sur la Déclaration de Bamako et réitérée par les Chefs d’États et de gouvernement lors du dernier Sommet d’Antanarivo, en 2016. La plateforme d’innovation dans les médias relayera régulièrement ses contenus par les réseaux sociaux. Elle proposera une moyenne de cinq articles par semaine et une lettre d’informations hebdomadaire à la communauté des jeunes francophones. Elle sera également présente sur Facebook et Twitter.



L’OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org



Contact Presse : media@francophonie.org