CAMEROUN :: Humanitaire : Samuel Eto’o s’engage à la construction d’une maison d’accueil pour filles délaissées et appelle à solidarité de tous :: CAME Nouvel ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef, l’ancien capitaine des Lions indomptables qui a été présenté hier 21 mars 2017 à Yaoundé, s’est ému devant les conditions de vie trop précaires des enfants de la rue.

#NouvelAmbassadeur L’Organisation des nations unies pour l’enfance (Unicef), s’est enrichie depuis hier, d’un nouvel ambassadeur de bonne volonté. Il s’agit de Samuel Eto?o qu’on ne présente plus. Désormais, le plus grand footballeur africain de tous les temps, et sans doute l’un des tous meilleurs au monde, mettra désormais son aura au service de l’Unicef, afin de soulager les souffrances des filles, garçons, les enfants handicapés et malades.

C’est ainsi que la star du football, a eu une séance d’échanges et de causeries éducatives avec de milliers d’élèves des lycées et collèges de Yaoundé réunis au palais des sports de la capitale. « J’espère que votre rencontre avec moi, comme la mienne il y a très longtemps avec Roger Milla, changera votre vie », dira Samuel Eto?o à ses jeunes compatriotes, avant de les appeler à prendre au sérieux leurs études, d’être respectueux, et d’obéir à leurs parents. En fait, aux côtés de l’Unicef, la star mondiale de football, s’engage à la levée de fonds en faveur des enfants en détresse.

Devant la presse un peu plus tard dans l’après-midi, Samuel Eto?o a parlé de la nécessité de se mettre ensemble pour ces enfants et filles qui n’ont où dormir ni de quoi manger. « En faisant le tour de certains centres pour enfants en détresse ce matin, j’ai été horrifié en voyant les conditions de vie précaires dans lesquelles ces enfants vivent. C’est à peine qu’ils parviennent à manger », s’est-il indigné, avant de s’engager à « apporter la plus grosse part pour la construction d’une maison d’accueil pour filles délaissées ». Et pour ce faire, le nouvel ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef indique qu’une demande serait adressée au gouvernement en vue d’obtenir une propriété foncière. « Et si cela s’avère impossible, nous pourrons nous-mêmes acheter ce terrain, fut-ce avec une somme de 50 millions FCFA », a-t-il renchéri.

Représentante résidente de l’Unicef au Cameroun, Dr Félicité Tchibindat a expliqué les mobiles de l’institution onusienne de s’associer l’image du footballeur le titré du continent : « Je suis très heureuse que Samuel Eto?o ait accepté de devenir notre ambassadeur. C’est un modèle et une icône ».

Sans doute qu’avec un nouvel ambassadeur au cœur d’agneau et à la main généreuse, loin de réduire toute la misère du monde à lui tout seul, les enfants en détresse, handicapés et malades, verront leur quotidien amélioré. Reconnaissant d’ailleurs ses limites,lance un appel à solidarité pour que tous, contribuent à l’éradication des souffrances des enfants délaissés par le sort.

Camer.be vous propose de vivre en images, le passage de l’ancien capitaine des Lions indomptables lors de sa présentation à Yaoundé comme nouvel ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef.