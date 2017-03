CAMEROUN :: Ravitaillement en eau potable : Plus de 400 milles abonnés fictifs en 2016 :: CAMEROON La Camerounaise des Eaux a présenté samedi dernier quelques unes des mesures prises pour assurer le ravitaillement rationnel en eau potable.

#LeauPotable La Camerounaise des Eaux (Cde) a pour mission d’assurer la gestion, la production et la distribution de l’eau potable en milieu urbain et périurbain. Elle assure le service public de l’eau potable sur le périmètre affermé qui couvre 110 centres urbains et périurbains. Pour cela, elle dispose d’une capacité de production de 680200 m??, d’une capacité de production opérationnelle de 5390079 m??, de 84 stations de traitement, 32 stations de reprise, et dispose d’un réseau long de 6487,416 km/l.

En 2016, l’entreprise a vendu 106 416 077 m3 d?eau potable, pour un rendement de distribution de 71,55%. Elle a recensé 409 070 abonnés actifs.

Un déficit de 100 000 m3 d?eau par jour

Seulement, la Cde fait face à certaines difficultés dans la réalisation de ses missions. L’approvisionnement en eau potable des villes du Cameroun connait une forte perturbation en période d’étiage (saison sèche). Pour les responsables de l’entreprise, cette situation entraine une augmentation de la demande en eau potable et une pression sur une ressource parfois déficitaire dans certaines zones. Ce qui explique le nombre de plaintes des consommateurs.

« La quantité d’eau disponible ne permet pas de satisfaire les besoins des populations. Pendant la saison pluvieuse, ces besoins sont évalués à 250 000 m3 par jour dans la ville de Yaoundé. Seulement 150 000 m3 sont disponibles, ce qui crée un déficit de 100 000 m?? d’eau par jour. Pendant la période d’étiage, cette demande passe à 400 00 m3 d?eau. Pour assurer le ravitaillement, nous avons déployé un planning rationnel qui veut que, les quartiers desservis par la Cde soient alimentés deux fois par semaine, pour permettre aux uns et aux autres de faire des réserves », a indiqué Felix Zogo Manga, directeur régional de la Cde pour le Centre.

Pour rassurer les populations, la Cde indique qu’elle travaille en étroite collaboration avec la Camwater pour conduire un important programme de travaux afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement de l’eau potable, et la qualité de service en toute saison. Elle met en place un dispositif spécial pendant les périodes d’accentuation de la demande. Elle invite également les populations à une utilisation rationnelle et responsable de l’eau potable, et de signaler, les casses et les actions de vandalisme.