CAMEROUN :: Trois morts après la chute d’un mur à Bonapriso :: CAMEROON Un jour après l’accident qui s’est produit lundi à Bonadouma Home, derrière l’hôtel sportif au lieu dit ancien « Trocadéro » et qui a fait trois morts et trois blessés, inquiétude et stupeur se lisent encore sur le visage des voisins. Les membres de famille des victimes sont sans voix et veulent comprendre ce qui s’est réellement passé ce lundi 20 mars 2017.

#SoutènementDunImmeuble D’après les informations recueillies auprès des sapeurs pompiers et de quelques témoins, c’est le mur de soutènement d’un immeuble en construction qui s’est effondré. Et dans sa chute, il a entrainé le mur d’un bâtiment d’habitation. Cet accident de chantier a eu lieu entre 9h30 et 10h. Les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital Laquintinie de Douala. Une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l’ordre.