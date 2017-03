CAMEROUN :: Trafic aérien : Le plan de relance de Camair-Co par Boeing Consulting suscite beaucoup d’espoir :: CAMEROON La compagnie aérienne publique camerounaise, avec un plan de relance échelonné sur 07 ans, entend desservir 23 villes, 11 destinations régionales et 04 destinations intercontinentales.

#BoeingConsulting Hier lundi 20 mars 2017 à Yaoundé, a eu lieu la présentation technique du plan de relance de Camair-Co par Boeing Consulting, un cabinet d’expertise américain. Pour Edgard Alain Mebe Ngo’o le ministre des Transports (Mintransports) et maître des cérémonies qui a félicité le dynamisme de l’équipe dirigeante de Camair-Co, la compagnie aérienne qui effectue son retour à son immeuble siège à Douala, a obtenu la certification Ayosa à l’Iata, atteint un pourcentage de ponctualité de 65% de ses avions, et acquis définitivement les deux Boeing 737 qu’elle exploitait naguère en leasing.

Plus exactement, la présentation du plan de relance de Camair-Co par Michael Bangue-Tandet le directeur des Ventes internationales de Boeing Consulting, a laissé entendre que la compagnie, desservira 23 villes, 11 destinations régionales et 04 internationales. En somme, Boeing Consulting indique que Camair-Co dont le plan de relance table sur sept aéronefs, attend deux 787 Dream Liner (marque de l’avionneur canadien Bombardier) respectivement en juillet et décembre 2018. Il s’agira donc pour Camair-Co, d’atteindre le cap de 12 avions passagers et un avion cargo. Michael Bangue-Tandet a également évoqué la restructuration du fameux Dja, un avion légendaire de la compagnie aérienne du Cameroun.

Prenant entre autres la parole, Ernest Dikoum le directeur général de Camair-Co, a convoqué le grand potentiel infrastructurel aérien du Cameroun. Potentiel qui à l’en croire, est le meilleur de la sous-région. Interrogé par la presse sur la responsabilité du gouvernement sur la chute de la défunte Camair, lesquels pouvoirs publics voyageaient et faisaient voyager gratuitement à l’ancienne compagnie, Ernest Dikoum indique qu’une note du ministre des Finances, proscrit fermement cette pratique. « Le gouvernement achète des tickets à Air France, Brussels Airlines, sans obtenir de crédit ou de gratuité. Il devra aussi faire la même à Camai-Co », a-t-il renchéri.

Pour ce qui est du montant du plan de relance qui s’élève à 60 milliards FCFA, et qui relève de l’Etat du Cameroun, Edgard Alain Mebe Ngo’o a précisé que la moitié du pactole, est en cours de disponibilisation. « Camair-Co sera aussi dotée de la capacité de dépanner ses avions sur place. Et pour cela, un centre de formation moderne en aviation verra le jour à Douala »., dira-t-il dans la foulée.

Sur le personnel de Camair-Co que d’aucuns jugent pléthorique, Ernest Dikoum qui a implicitement laissé entendre qu’il n’y aurait pas de licenciements, a répondu qu’une réévaluation des ressources humaines est en cours « pour que chacun soit à sa place ». Et de dire enfin que sa compagnie, s’attèle à ce que les ingénieurs camerounais, soient dotés de la capacité de certifier les avions au Cameroun, chose jusqu’ici réservée aux seuls Ethiopiens.

A titre de rappel, Camair-Co dont le plan de relance se chiffre à 60 milliards FCFA et s’étale sur sept ans, cumule une dette de 35 milliards FCFA, compte à l’heure actuelle, 05 avions dans sa compagnie : 02 MA 60, 02 Boeing 737, et un 747, le Dja.