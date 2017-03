France- Cameroun- Diaspora: Rapatrié à cause de la nourriture La politique des pays d´accueil durcit le ton au fil des ans face à la pression migratoire que le monde connait actuellement. Les facteurs favorisant cette dynamique sont divers, complexes et poussent les individus à abandonner leur cher pays à la recherche du bonheur sous d´autres cieux.

#BonneConditionPhysique Si le camerounais Pépé (nom changé) est arrivé en France pour se "chercher" et s´évertuer à obtenir un statut dans ce pays qu´il espère faire sien, il est tout de même un homme resté attaché à ses habitudes alimentaires, fidèle à l´adage de chez nous qui dit "c´est le ventre qui porte la tête". Or pendant la période de vaches maigres, il vaut mieux modifier ses besoins alimentaires afin de survivre et de surmonter certaines situations qui requièrent une bonne condition physique.

La demande d´asile de Pépé vient d´être rejetée par les autorités et notre compatriote doit retourner au pays natal. Face aux dépenses faites par sa famille pour rendre un tel voyage possible, un retour est pour lui hors de questions. De nombreux recours vont retarder la procédure de rapatriement, sans pour autant apporter une solution positive au problème de séjour de Pépé. Et même quelques tentatives de rapatriements vont échouer, grâce à la solidarité des passagers de la compagnie aérienne devant le transporter ou aussi grâce à certaines intempéries.

Pépé a une carrure imposante et à chaque coup d´essai de rapatriement, il s´impose contre les agents de l´État et finit par retourner au camp de départ. Seulement ceux-ci vont vite identifier son point faible: la nourriture. Et ceci reste alors le dernier espoir pour le service qui en a marre de ses échecs.

A la veille du jour J., Pépé ne s´étonne pas des plats particulièrement appétissants qu´on lui sert et il va les consommer sans modération. Le jour de son départ, il reçoit des repas concoctés par de grands cordons bleus et se demande comment ceux-ci peuvent lui servir de telles délicatesses et attendre de lui qu´il quitte la "belle" France. Et puisque la nourriture a aussi son fardeau, il faut bien digérer cette kyrielle de plats et variétés consommées.

Un sommeil céleste va emporter notre frère Pépé qui ne va se réveiller qu´au dessus de l´Atlantique. Retourné au pays, son quartier concède à ce frère pourtant brave, la légende de "celui qui avait été rapatrié à cause de la nourriture". Ainsi les parents avertissent leurs enfants qui partent "se chercher": "STP ne pars pas manger comme Pépé jusqu´à ce qu´on te rapatrie."

Au moment où nous rapportons les faits pour votre journal de proximité Camer.be, Pépé fait table rase de toute idée d´aller en aventure et travaille nuit et jour pour mettre sur pied son restaurant de "fast food". Sur ce nous lui souhaitons beaucoup de succès.