CAMEROUN :: Bamenda : Des personnes raflées en exploitation :: CAMEROON Le flou persiste sur le nombre de personnes prises sans possession de la carte nationale d’identité au cours d’une rafle le samedi 17 mars dernier.

#LécoleNa C’est le cafouillage sur les chiffres : 12, 60, 85 ? Une chose est constante : des patrouilles mixtes composées des policiers, gendarmes et militaires ont procédé à l’arrestation de plusieurs dizaines de jeunes gens, le samedi 17 mars 2017, dans deux quartiers de Bamenda : New Church Azire et Metta. Tôt dans la matinée, les forces de sécurité ont bloqué les accès aux quartiers suscités, avant d’exiger à tout passant de montrer patte blanche.

Toutes les personnes sorties ce matin sans carte nationale d’identité ont été systématiquement interpellées et gardées, jusqu’à ce qu’on apporte la preuve de leur statut. De nombreux conducteurs de moto-taxi ont fait les frais des contrôleurs, qui les soupçonnent d’alimenter les rangs des vandales qui mettent le feu à divers endroits de la région et entretiennent la peur au sein de la population.

Selon des sources proches des milieux de la dissidence, un foyer abritant près de 80 étudiants pour la plupart francophones aurait dans ce sillage fait l’objet d’une rafle violente. Si l’information reste à confirmer, on atteste par contre de la confiscation d’un nombre important de téléphones portables. De même, les forces de l’ordre étaient intéressées par le contenu des téléphones portables.

Par peur de se faire interpeller, de nombreux habitants de cette zone sont restés cloîtrés chez eux. Mais au quartier Metta, le « callé callé » s’est fait maison après maison, des concessions ont été fouillées de fond en comble. « Personne ne sortait du quartier. Policiers et gendarmes étaient dans toutes les rues », témoigne encore un résident.

L’école n’a pas repris

Dans la ville, les esprits avertis rappellent que Metta quarter a retenu l’attention de la police lorsque des détonations de fusil traditionnel y ont été entendus dans la nuit du 13 janvier 2017, après le malentendu qui a entraîné l’échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants. La police avait reconnu avoir tiré sur quatre personnes. Un officier renseigne qu’il s’agissait ce samedi d’« une opération de police », un exercice classique au cours duquel il est possible aux forces de l’ordre de mettre la main sur des objets dangereux et des personnes susceptibles d’attenter à la sécurité des hommes et des biens ou de connaître le niveau de sécurité réelle d’une zone.

Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la division régionale de la police judiciaire du Nord Ouest, qui procèderait actuellement à leur exploitation. Quelques jours après le passage du Premier Ministre, l’école n’a pas repris. La sécurité et la paix proclamées ne sont pas partagées pour tout le monde. Au moins une douzaine de boutiques est partie en fumée au « Food Market », le marché des vivres, sis derrière la Commercial Avenue, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mars 2017.

Plusieurs établissements scolaires ont déjà reçu la visite des pyromanes, qui ont souvent été court-circuités par l’intervention rapide des secours. Dans la nuit du vendredi 17 mars 2017, c’était le tour du véhicule du proviseur du Lycée bilingue de Nkambe, dans le Donga Mantung. Garée dans le campus, la voiture de Ken Martin Atanga, à qui les activistes (fédéralistes et sécessionistes) reprochent un enthousiasme débordant dans la recherche des moyens pour relancer l’année scolaire, a été incendiée par des inconnus.