Christian Bassogog au micro de camer.be et camer-sport.be tout juste avant le déplacement des lions indomptables du Cameroun en Tunisie :: CAMEROON Christian Bassogog a été désigné meilleur joueur de la récente CAN Gabon 2017. Suffisant pour que le désormais attaquant du club chinois Henan Jianye soit désormais mis au devant de la scène et donc très sollicité par la presse internationale.

#ChinoisHenanJianye Celui qui est passé par la Fundesport de Samuel Eto'o réagi ici au micro de camer.be et camer-sport.be tout juste avant le déplacement des lions indomptables en Tunisie.