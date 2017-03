Cameroun: WWF et Roger Milla taclent le changement climatique et marquent le but pour la planète :: CAMEROON La campagne "EarthHour" ou encore "Une heure pour la planète" est célébrée chaque mois de Mars à travers le monde par World Wild Fund (W.W.F.), depuis sa mise sur pied en 2007 en Australie. Elle consiste à unir le grand public pour protéger la planète, par conséquent promouvoir l’économie d’électricité, la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.

#ChangementClimatique Roger Milla et la fondation cœur d’Afrique.

Elle est à sa deuxième édition au Cameroun et la dixième dans le monde. Pour 2017, elle aura lieu le 25 Mars à 20 h30, sous le thème: « Shine a light on climate action».

Depuis l’édition 2016 au Cameroun, cette campagne est parrainée par S.E Albert Roger MILLA (Footballeur Africain du siècle, Ambassadeur Itinérant à la Présidence de la République du Cameroun…) qui accompagne cette initiative à travers son implication personnelle et la participation de sa Fondation CŒUR D’AFRIQUE.

Cette dernière se déroulera en un ensemble d’activités diverses et variées, dans plusieurs localités, avec le principal temps fort dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, plus grande métropole d’Afrique Centrale et qui connait les méfaits du changement climatique qui se manifestent par la hausse notoire des températures, la baisse de la pluviométrie, l’assèchement des nombreux cours d’eau, des inondations, des érosions, des fréquents éboulements de terrains, une forte pollution atmosphérique (Moteurs mal entretenus, fumées émises par les nombreuses usines, brulures des roues, émission de gaz polluants…).

Ensemble nous pouvons tacler le changement climatique

En vue de tirer la sonnette d’alarme face à la dégradation de notre environnement l’Ambassadeur Roger Millaa lancé cette invitation « Ensemble nous pouvons tacler le changement climatique et marquer un but incroyable pour la planète », ce que Dr. Hanson Njiforti, Directeur National de WWF poursuivi en ces termes « Nous devons nous mettre ensemble pour éradiquer cette menace de notre planète »

Dans cette lancée, nos principales articulations seront l’organisation d’une grande conférence interscolaire sur le changement climatique à Douala, l’organisation d’une réunion de plaidoyer sur le changement climatique avec la participation des autorités administratives, municipales, traditionnelles et politiques de la ville de Douala, des descentes sur le terrain à la découverte des méfaits du changement climatique, le planting de 500 arbustes dans la zone industrielle de Douala – Bassa (Logbaba), la collecte des déchets plastiques dans certains cours d’eau de la ville de Douala.

Si nous nous mettons tous, ces actions à long teme seront bénéfiques pour le Cameroun afin de relever les défis environementaux, pour lutter contre la menace sur la sécurité alimentaire et hydrique, la faune, la flore et les habitats. Pour cela tout le monde devra se sentir impliqué pour faire la lumiere sur les changements climatiques et faire partie de ses solutions,en « changeant le changement climatique ».

Nous vous invitons à nous suivresur notre page Facebook :www.facebook.com/WWFCentralAfrica et par le lien : www.earthhour.org/celebrating-earth-hour