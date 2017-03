Cameroun: IL EST TOUT AUSSI BIEN QUE NOS COMPATRIOTES DU RDPC EXPRIMENT LEUR SOUTIEN AU PRESIDENT EN ITALIE... :: CAMEROON Comme il appartient aux Camerounais qui sont fatigués de 34 ans de règne, portent un regard critique sur la gouvernance, s'offusquent de la gestion de la crise anglophone, s'alarment de situations sociales et économiques rudes pour les populations et aspirent à un changement en profondeur et une transformation structurelle, d'organiser à l'étranger des manifestations, des rassemblements et des actions pour exprimer leurs vues.

#économiquesRudes Bien de pouvoir le faire sans être accusés de " déstabiliser le Cameroun ", d'être des " antipatriotes " ou d'être de vilains activistes ou opposants.

C'est en faisant évoluer les mentalités, tolérant la pluralité des idées et des alternatives que nous ferons avancer notre démocratie.