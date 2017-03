   CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire: Michaëlle Jean reçue par le Président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara à Abidjan :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire: Michaëlle Jean reçue par le Président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara à Abidjan :: COTE D'IV La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, a rencontré ce mardi 21 mars le Président de la République de Côte d'Ivoire, S.E.M Alassane Ouattara, dans le cadre de la visite officielle placée sous le signe de la semaine de la langue française et de la francophonie, qu'elle effectue dans ce pays.



"Cette semaine est l'occasion de mesurer combien la langue française est notre trait d’union sur les cinq continents. Nous avons su en faire un vecteur d’unité dans notre riche et formidable diversité, un ensemble soudé et solidaire toujours plus visible et par conséquent plus attendu", a déclaré la Secrétaire générale. «Ici, à Abidjan, l’on ne se demande pas à quoi sert ni ce que fait la Francophonie. Ici, nous agissons ensemble, nous sommes présents sur tous les fronts, main dans la main, au service des créateurs, des jeunes et des femmes entrepreneurs, de la création d'emploi, du développement des collectivités, de l'éducation et de la formation professionnelle, du renforcement des compétences et institutions de l'État de droit, du dialogue des cultures, une croissance inclusive et partagée pour encore plus d'attractivité», a-t-elle ajouté.



Pour sa part le Président Alassane Ouattara a déclaré : "Nous tenons beaucoup à la Francophonie et ns avons des relations très étroites avec tous les pays membres".



Ce tête à tête avec le Président ivoirien intervient après une séance de travail fructueuse avec une douzaine de ministres clés du gouvernement réunis lundi autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly où il a été question entre autres de soutien à l'entreprenariat dans des filières stratégiques et de la mobilisation finale en vue des Jeux de la Francophonie qui doivent se tenir avec succès à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain.



En visitant quelques-unes des installations ce matin la Secrétaire générale a rappelé que «c’est dans un esprit inclusif, et avec la volonté d'un legs fort à la jeunesse, que nous devons ensemble préparer et aborder la VIIIe édition de ces Jeux de la Francophonie"



Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, elle signera l’Accord-Cadre de partenariat entre l’OIF et la Côte d’Ivoire, et visitera «Jokkolabs», un espace de travail collaboratif et une communauté d’entrepreneurs regroupant déjà une dizaine de pays francophones.



A cette occasion, elle lancera officiellement aux côtés de jeunes ivoiriens « Le MediaLabo», plateforme numérique francophone de mise en réseau et de renforcement de capacités des jeunes entrepreneurs de médias innovants en Afrique.



L'OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs.



