Cameroun - Football: Le Club Diaspora de Caïman Club de Douala voit le jour à Zürich :: CAMEROON "Mobiliser supporters, anciens joueurs, Akwa Girls, Akwa Boys et sympathisants" afin que Caïman Club de Douala retrouve son lustre d´antan est la mission que s´est assignée le « Club de Soutien Diapo CCD » réuni en assemblée générale constitutive le 25 février 2017 á Zürich, en Suisse.

#CaïmanClub Au cours de ladite assemblée générale, les membres ont longuement débattu "sur le bien-fondé de la création du Club de soutien, du rôle et de la responsabilité sociale de la Diaspora dans la vie du Caïman club de Douala.

Au final, le Club de soutien est crée et a pour missions de soutenir activement la direction du club aussi bien sur le plan matériel et financier, ceci quels que soient les changements qui interviendront dans la direction. Pour son lancement, il va s´implanter en Allemagne, France et Suisse, puis va s´étendre sur l´ensemble de la diaspora.

A l´issue des travaux, monsieur Paul Essome est porté á la tête du Club de Soutien Diaspora. Il sera assisté de messieurs Patrick Njine (Secrétaire Général) et Reboul Mfeukeu (Trésorier), tandis que monsieur Junior Moukoko en est l’un des contrôleurs.

Pour ce faire, le Club de soutien appelle á la mobilisation générale des " amis, supporters, anciens joueurs, Akwa Girls, Akwa Boys et sympathisants" á prendre leur adhésion en remplissant un formulaire élaboré á cet effet et à l´envoyer par mail à patson_njine@yahoo.de. Etant donné que l´argent est le nerf de la guerre, une contribution annuelle d´au moins 50€ ou CH a été fixée.

Actuellement englué dans les méandres de la 3ème division du championnat du littoral au Cameroun, le club du président Adolphe Lottin Samè va bientôt recevoir une bouffée d´oxygène á court, moyen et long termes, ce qui va lui permettre de réussir sa montée en ligue 2 national en 2017, puis la ligue 1 en 2018 et enfin de gagner une coupe du Cameroun. Bref, " Caïman á 6 heures » doit retrouver sa place dans le gotha du football national.

Point n´est besoin de rappeler que, club mythique du football camerounais des années 60-80, Caïman Club de Douala a fait les beaux jours des joueurs de talent comme Jean Samè, Djengue Djento, Bebe Kingue, Mbassa Konè, Nloga Paul Manon, Konè Danger, Elessa Beaudelaire et surtout le ballon d´or 1975, Adalbert Mangamba, pour ne citer que ceux-là.

Crée en 1924, Caïman Club de Douala, a été 3 fois Champion du Cameroun en 1961, 1963 et 1975; 6 fois vice-champion 1962, 1965, 1966, 1970, 1971,et 1972; 4 fois finaliste de la coupe du Cameroun en 1973, 1974, 1978 et 1980 est une propriété du Canton Akwa.

