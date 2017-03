Cameroun: A PROPOS DU SEJOUR DU PRESIDENT PAUL BIYA EN ITALIE :: CAMEROON Les services de sécurité et de renseignement ne doivent pas dépenser inutilement l'argent des Camerounais pour remplir les avions d'agents qui sillonnent l'Europe à l’affût des " activistes et opposants ". Le président sait ce que ses compatriotes qui ne se plient pas à l'esbroufe et aux salamalecs pensent à propos de ses séjours :

#CommunautéCamerounaise * Rentrer au Cameroun après des visites utiles pour notre diplomatie et notre développement et éviter les longs détours par la Suisse.

* Rester le clair du temps au Cameroun pour s'occuper des problèmes locaux et privilégier les palais nationaux

* Trouver des solutions pérennes, résultant d'un dialogue franc, à des questions majeures comme le problème anglophone, etc.

- Le Cabinet Civil gagnerait mieux, à la place de l'organisation de charters pour faire des youyous au Couple présidentiel, à accorder un soutien à ces associations d'étudiants performants qui animent la vie de la communauté camerounaise.

- Il serait plus utile d'informer de manière précise et claire les Camerounais sur les termes du communique publié à l'avant de cette visite, indiquant que " l’actualité majeure de cette coopération porte sur la réactualisation récente du mécanisme de financement du développement dans notre pays, et sur les ressources d’annulation de la dette envers l’Italie " :

* En quoi consiste ce mécanisme ? * Quels sont les montants des ressources d'annulation de la dette envers l'Italie ? * Quels secteurs bénéficieront de ce mécanisme ? - Concernant les projets en cours : * Quels sont les résultats concrets et les approches de la coopération technique, universitaire et scientifique avec l'Université de Florence dans le domaine agricole ? * Quelle est la nature de l'accord paraphé au sujet de la construction du stade d'Olembé, l'une des infrastructures phares en vue de la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun * Combien coûtera le programme de construction de 10.000 logements sociaux et quels en seront les critères d'attribution ? * Quel est le montant du prêt destiné à la construction de l'immeuble-siège de Camtel et quels en sont les contours ? - Une rencontre a t-elle été prévue avec la Communauté camerounaise en Italie, forte de 12.000 personnes dont 4.000 étudiants, dont le président italien Sergio Mattarella a apprécié la qualité ? - Quels sont les dispositifs mis en place pour suivre, accompagner et attirer ces étudiants à haut potentiel inscrits pour la plupart dans des universités et écoles technologiques et scientifiques de haut niveau ?

Un pays aux mille urgences, défis et enjeux comme le nôtre, dont les questions cruciales de pauvreté, d'accès aux soins, à l'eau, à l'électricité et aux services de base, d'emplois durables préoccupent au quotidien les populations, a besoin de réponses et de solutions claires, d'une chasse sans merci au gaspillage et de moins de pompe inutile.