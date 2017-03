CAMEROUN :: Affaire Tonnerre : La Cca donne gain de cause à Onambélé Zibi :: CAMEROON La chambre de conciliation et d’arbitrage du Cnosc, siégeant jeudi dernier dans son enceinte, a statué sur le litige opposant Onambélé Zibi à Mani Essomba, tous deux se réclamant président du Tonnerre Kalara Club. En la forme, la chambre rejette l’exception d’irrecevabilité formulée par le conseil d’Onambélé Zibi et reçoit le défendeur en sa demande reconventionnelle.

#ManiEssomba Au fond, la chambre donne acte au requérant Mani Essomba, de ce qu’il désiste de ses précédentes demandes, notamment celle relative à l’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2016 à l’issue de laquelle Onambélé Zibi a été élu.

Constate que la résolution du conseil d’administration extraordinaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun tenue le 16 février à Yaoundé est conforme aux dispositions des statuts de ladite ligue en ce qui concerne le quorum et la validité des travaux.

Déboute en conséquence le requérant de sa demande d’annulation de ladite résolution, déclare valable la résolution (de l’Ag du 10 décembre) et son contenu.