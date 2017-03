CAMEROUN :: Samuel Eto’o au secours des enfants :: CAMEROON Le footballeur rencontre plus 5000 jeunes ce matin à Yaoundé.

#SamuelEtoo Samuel Eto’o Fils est le nouvel ambassadeur de bonne volonté du Fonds des nations- Unies pour l’enfance (Unicef). Ce partenariat entre le footballeur le plus titré du continent africain (quatre ballons d’or africain) et l’Unicef sera scellé ce 21 mars à Yaoundé. La cérémonie va débuter à 10h au palais des Sports de Yaoundé.

A cette heure, Samuel Eto’o va rencontrer plus de 5000 jeunes. L’évènement que l’Unicef organise ce matin au palais des Sports est intitulé : « Samuel Eto’o à l’écoute des jeunes ». D’après un communiqué de presse signé par Félicité Tchibindat, la représentante de l’Unicef au Cameroun, « Eto’o à l’écoute des jeunes » est une plateforme d’échanges qui donnera l’opportunité au footballeur de sensibiliser les jeunes sur les questions qui les concerne et de partager avec eux son expérience de champion.

Après la cérémonie prévue au palais des Sports de Yaoundé, une conférence de presse aura lieu dès 17h à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Il sera notamment question pour Samuel Eto’o de présenter les raisons qui l’ont amené à se joindre à l’Unicef dans le cadre de sa campagne de promotion des droits de l’enfant dans les secteurs de l’éducation, la santé, la nutrition etc. L’objectif de ce partenariat entre l’Unicef et Samuel Eto’o fils est d’attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur la nécessité de la prise en compte des droits de l’enfant.

En novembre dernier lors de la Can féminine de football qui s’est jouée au Cameroun, l’Unicef et la Confédération africaine de football avaient mené une campagne de lutte contre les mariages précoces. Cette campagne consistait entre autre à faire diffuser les messages avant les matches sur les risques de ce fléau qui touche plusieurs filles âgées de moins de 18 ans. C’est dans le cadre de cette campagne que les artiste Sally Nyollo, X-Maleya et Gino Sitson avaient décidé de s’associer à l’Unicef en devenant ambassadeurs de bonne volonté de cette organisation onusienne.