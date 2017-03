CAMEROUN :: Kolofata : Deux kamikazes explosent sans faire de victime :: CAMEROON Deux jeunes femmes kamikazes ont tenté, dimanche, de mener un double attentat dans la ville de Kolofata, aux premières heures de la matinée. Mais elles ne vont pas parvenir à réaliser leur besogne. Elles vont exploser sans faire de victime. Selon les récits concordants des membres du comité de vigilance qui ont contribué à déjouer ces attentats-kamikaze, à six heures moins le quart, deux jeunes femmes inconnues des habitants se pointent dans un domicile et demandent de l’eau à boire à une jeune fille.

#PremièresHeures Etonnée par les visages étrangers, elle alerte son grand frère, membre du comité de vigilance qui, à son tour, fait circuler la nouvelle. Quand la kamikaze l’aperçoit de loin, arme au poing, elle active aussitôt sa ceinture explosive, sans pour autant faire de dégâts. Prise de panique, la deuxième kamikaze tente une fugue, avant d’exploser sans également faire de victime.

Plus de peur que de mal à la fin. Selon des sources policières, Boko Haram surveillerait à la loupe les mouvements des forces de défense et de sécurité camerounaises afin de mieux planifier leurs attentats ou poser des mines sur leur passage. La preuve, c’est que la double explosion s’était déroulée pendant que l’armée et la police menaient une opération de bouclage du village voisin, Tolkomari, aux premières heures. «Ce matin-là, nous nous sommes déployés vers 4h du matin et nous avons encerclé toute la localité.

C’est quand nous voulons débuter le contrôle vers 6h qu’on a entendu simultanément deux grandes explosions provenant de Kolofata», témoigne un policier en détachement à Kolofata. L’utilisation de plus en plus performante de drones par l’armée camerounaise a permis de déjouer plusieurs autres attentats-kamikaze ou attentats à l’explosif et aux mines.