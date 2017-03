IRLANDE-CAMEROUN-DIASPORA: LES FEMMES BAMILEKE D'IRLANDE EN FÊTE AVEC COCO ARGENTÉE A DUBLIN: LE 10 JUIN 2017 :: IRELAND Une soirée chic et glamour comme on aime en avoir avec des beautés noirs Africaine de l'Ouest Cameroun, et l'égérie du Bikutsi "COCO ARGENTÉE" élue meilleur artiste féminine de l'année au Cameroun. Pour leur première grande soirée, elles ont décidé simplement de mettre la barre très, très haute pour faire du 10 juin 2017 à Dublin, l'événement de l'année. Une seule date à retenir dans vos agendas: le 10 juin prochain avec la go galaxie: Coco Argentée avec les femmes Bamiléké d'Irlande. Elles se présentent à vous dans ce clip vidéo pour mieux apprécier leur personnalité.

