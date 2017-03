CAMEROUN :: Les causes de la chute d’Issa Hayatou :: CAMEROON Après 29 ans de règne, Issa Hayatou a été écarté par Ahmad. Une victoire qui s’explique par un besoin de changement, les erreurs et les errements du Camerounais.

#IssaHayatou Durant le 60ème anniversaire de la Caf - la Confédération africaine de football, et durant les semaines précédentes, issa Hayatou n’a pas fait campagne directement, déléguant cela à quelques fidèles. De toutes les façons, le Camerounais n’était pas trop habitué à ce type de situation. Etant donné que deux adversaires seulement ont pu se présenter contre lui: l’Angolais Armando Machado en 2000 et le Botswanais ismaïl Bhamjee en 2004.

Par contre, Ahmad ne s’est pas privé de faire du lobbying jusqu’à la dernière minute, enchaînant réunions, rendez-vous et promesses. Le nouveau président de la Caf a voyagé dans plusieurs pays d’Afrique. issa Hayatou n’a pas jugé utile d’en faire autant, estimant que le Malgache ne faisait pas le poids. Bien avant l’élection, il y avait des signes précurseurs. Lors des Assemblées générales en 2016, certains amendements allant à l’encontre des décisions d’issa Hayatou, ont recueilli un nombre significatif de votes. Ce qui était inimaginable avant.

Scandales à répétition

C’est d’ailleurs ce qui a incité la décision d’Ahmad à se présenter, sentant le vent tourner contre « l’omnipotent » patron du football africain. Comme en 2013, issa Hayatou n’avait pas présenté de programme. Pire, le Camerounais a été éloigné de la Caf pendant plusieurs mois. Les scandales à répétition à la Fifa qui ont eu raison de son président Joseph Blatter en 2015, ont propulsé issa Hayatou, en sa qualité de vice-président le plus âgé de la Fifa, comme patron par intérim de la Fifa.

Durant plusieurs mois, même s’il a conservé ses fonctions à la Caf, il s’en est éloigner. Eloignement, dit-on, renforcé par une greffe de rein et une grave blessure à une jambe. En fait, son âge était en décalage avec la jeune génération de présidents de fédération quadragénaires et quinquagénaires. Si issa Hayatou avait arrêté après 6 mandats, son bilan aurait été jugé excellent. or, il avait déjà effectué un mandat de trop, de 2013 à 2017. il avait été réélu par acclamation en 2013, sans adversaire, suite à une modification des statuts de la Caf. Les 5 dernières années de son pouvoir ont suscité beaucoup de rancoeurs et de tensions, notamment dans l’attribution des Coupes d’Afrique des nations.

Beaucoup de pays anglophones se sont sentis lésés par les choix du Camerounais. En offrant celles de 2019 au Cameroun, de 2021 à la Côte d’ivoire et de 2023 à la Guinée, issa Hayatou a renforcé la frustration des pays d’Afrique australe et de l’Est qui ont grandement soutenu Ahmad. Par ailleurs, il se dit qu’il ne supportait pas la contestation et la contradiction. L’ivoirien Jacques Anouma, le Libérien Musa Bility ou l’Algérien Mohamed Raouraoua peuvent en témoigner, eux qui espéraient prendre un jour sa succession. issa Hayatou était accusé de confondre les intérêts de la Caf et ceux du football africain.

Mauvais cheval

Pour l’élection du président de la Fifa, en février 2016, issa Hayatou et le Comité exécutif ont exigé que les membres de la Caf votent pour le Cheikh Salman. Consigne qui n’avait pas été respectée, et le avait été préféré. Même si on s’en défend à la Fifa, travailler avec l’un des derniers représentants des années Blatter, était difficile à accepter. L’on trouvait en l’élection d’Ahmad un soulagement. Enfin, issa Hayatou est au coeur d’une procédure judiciaire en Egypte. L’autorité égyptienne de la concurrence enquête sur l’attribution des droits médias et marketing du football africain à la pour la période 2017-2028, contre 1 milliard de dollars. un Accord qui génère des suspicions et un mélange d’enjeux politico-financiers.