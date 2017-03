CAMEROUN :: Mouvement des Hommes de média : Xavier Messe quitte (pour de vrai) le quotidien Mutations et atterrit au Groupe L’Anecdote :: CAMEROON L’ex-directeur de publication (Dp) du plus grand quotidien à capitaux privés camerounais, a pris ses fonctions le lundi 20 mars 2017 à Yaoundé.

#JeanPierreAmougou Longtemps supputé, le départ de Xavier Messe du quotidien Mutations, est enfin confirmé. Selon des informations de première main obtenues par Camer.be, celui dont le nom apparaîtra pour la dernière fois demain lundi dans l’ourse comme Dp de Mutations, pose ses valises au Groupe L’Anecdote où, il sera Dp du journal éponyme.

A l’origine de ce départ, apprend-on, l’appel à candidature lancé en décembre dernier, pour l’embauche d’un Dp et d’un rédacteur-en-chef pour Mutations. Chose qui en dépit de l’apparence sereine du journaliste à la carrure internationale, aurait été perçue comme une subtile humiliation.

L’on sait par ailleurs que depuis six mois, le quotidien Mutations qui s’est vidé de tous ses anciens, est en proie à une grave crise interne, avec des procès en justice pour un cumul de dizaines de mois de salaires impayés. Protais Ayangma le président du conseil d’administration de la South Media Corporation, éditrice du journal Mutations, a donc fort à faire.

Votre journal a d’ailleurs appris que Xavier Messe sera installé le mardi 21 mars, dans ses nouvelles fonctions, par le Pdg du Groupe L’Anecdote, Jean, lequel apprend-on, l’a présenté au personnel de l’hebdomadaire, la semaine dernière, en lui donnant « les pleins pouvoirs de recruter qui, il veut, et d’en remercier qui lui semble nécessaire ». Toute chose qui a jeté l’effroi parmi les journalistes de l’hebdomadaire L’Anecdote, lequel dès avril prochain, sera un bihebdomadaire, avant de poursuivre sa mue vers une parution quotidienne.

Connu et reconnu comme un employeur soucieux du bien-être de ses employés, et homme d’une intégrité et probité irréprochable, Jean Pierre Amougou Belinga qui ignore toute barrière tribale, a déjà acheté une voiture neuve au nouveau Dp de son journal. Déjà, l’on confie que le traitement salarial mensuel de Xavier Messe, tutoiera le million de FCFA.

Déjà en février, alors qu’il recevait les vœux de nouvel An de ses collaborateurs, Jean Pierre Amougou Belinga dont le groupe de médias est pratiquement le seul à assurer sans aucun arriéré les salaires de ses personnels, a offert six voitures de service à autant de cadres du Groupe L’Anecdote, de même qu’il a acheté une voiture neuve tout terrain exclusivement dédiée aux reportages présidentiels.