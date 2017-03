France- Cameroun- Diaspora: NATASCHA BIZO, SES CONSŒURS LUI FÊTENT SON 8 MARS à son DOMICILE en FRANCE Dimanche 19 mars 2017, c'est le jour qu'ont choisi quelques artistes féminines de la diaspora camerounaise en France, pour rendre une visite à leur consœur, Natascha BIZO, et aussi lui fêter, avec, onze jours de retard, son 8 mars, journée de la femme.

#NataschaBizo Natascha, qui lutte depuis bientôt six années contre un double cancer(sein & poumon) et une triple tumeur au cerveau, avait ce besoin de retrouver ses "sœurs",de ses propres dires, et celles-ci sont venues de très loin pour lui témoigner leur amour.

Outre Siel Mekongo, étaient aussi présentes Ruth Kotto, Editha,Clarisse Alima,la comédienne Marie Mendouga et l'animatrice Soemy de Nougay TV.

Durant quatre heures d'horloge, les vendeuses de la bonne humeur ont replonger leur sœur souffrante dans la joie; celle-ci s'est remise à chanter,esquisser des pas de danse; elle a même donné des cours de danse de Bikutsi à Ruth Kotto.

Au moment de se quitter,non sans regret, ces voix d'ange se sont fixées pour objectif de se réunir,de manière régulière désormais, au sein de l'Association de lutte contre le cancer créée par Natascha Bizo.