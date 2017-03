BELGIQUE :: Lancement de « Charleroi Antiracisme 2017 », 4ème édition,une commémoration locale de la Journée internationale pour l’élimination de la dis Europe Belgium Diversity (EBD) et ses partenaires, dont le Collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations (CMCLCD-Bruxelles) et le Collectif carolo des Africains pour la diversité (CoCad-Charleroi) et le MRAX, ont l’honneur d’annoncer « Charleroi Antiracisme 2016 –4ème édition » qui rappelle la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’apartheid. Participeront également au programme, le réseau d’avocats Progress Lawyers Network (Anvers, Bruxelles) et le Collectif contre l’islamophobie en Belgique (CCIB).

#CollectifMémoireColoniale Organisé dans le contexte de commémoration du premier anniversaire des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, Charleroi Antiracisme 2017 rendra hommage aux victimes et aux familles éprouvées.

La 4ème Edition (2017) est organisée avec la participation MM. Jean Marie ABOGSO (CdH), Gaëtan BANGISA (PS) et Germain MUGEMANGANGO (PTB).

Parce qu’ils sont convaincus que le racisme est un cancer de la démocratie, un terreau fertile pour le terrorisme et les vendeurs d’illusions politiques ou religieux d’extrême droite, EBD et ses partenaires sont déterminés à travailler dans une démarche citoyenne active pour un meilleur vivre ensemble sans racisme, négrophobie et islamophobie. Le menu de cette 4e édition de "Charleroi Antiracisme" porte sur la nécessité d’une place Lumumba à Charleroi ? L'idée fait son chemin et devrait être porté au conseil communal de la Ville de Charleroi. Les débats se centreront sur les lois stigmatisantes et réactionnaires du gouvernement fédéral, et sur la construction du racisme contre les Noirs comme système de pensée et d'action à partir de la religion.

Programme de cette 4e édition :

– Lundi 20 mars 2017 à 18h30: Pourquoi une place Lumumba à Charleroi avec Germain Mugemangango (PTB), M. John’s Mbulula, MRAX et le Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations (CMCLD) – (permettra entre autres, d’évoquer la reconnaissance des crimes coloniaux par la Belgique, avec la loi en cours au Parlement fédéral ou sur le statut des métis dont le vote intervient le 17 mars 2017 au Parlement Wallonie Bruxelles; loi à laquelle l’expertise d’Europe Belgium Diversity (EBD) et du Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations a été sollicitée. On évoquera également la volonté de la majorité MR d’Ixelles d’effacer le quartier Matongé (Bruxelles) et Lumumba de la mémoire collective.

– Jeudi 23 mars 2017 à 18h30: Le Gouvernement NVA-MR est-il raciste, négrophobe et islamophobe? (Analyse de la politique antiraciste, migratoire et de visa de ce Gouvernement) avec Me Selma Benkhelifa, Progress Lawyers Network, Dr. Maximin Emagna, Europe Belgium Diversity (EBD)/Cocad/CMCLD) et M. Benoit Mouraux, Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB);

– Vendredi, 24 mars 2017 à 18h30: Croisades chrétiennes contre l’Afrique ancestrale : débat sur l’expansion et le développement du racisme anti-noir du 4ème au 15ème siècle) ; une présentation du dernier ouvrage de Evariste Pini Pini du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations).

Lieu de toutes les activités : A la Maison Africaine de Fleurus, 124 Chaussée de Gilly, 6020 Fleurus Réservation obligatoire (Places limitées) à europebelgiumdiversity@gmail.com; sms au Tél 0483 033 191 ou sur facebook (Europe Belgium Diversity): https://business.facebook.com/events/234861650318539/

Entrée: 2 EUR

Carte d’identité :

Europe Belgium Diversity (EBD), anciennement Africagora Belgium qui fait partie d’un réseau paneuropéen contre la discrimination touchant les minorités en général, et les Noirs en particulier, est une association active en Belgique depuis 2003. L’accent a été longtemps porté sur les discriminations liées au marché du travail. Aujourd’hui, le cheval de bataille est la lutte contre le racisme, la négrophobie et l’islamophobie systémique et institutionnelle. EBD est co-initiateur du Collectif carolo des Africains pour la diversité (CoCAD, Charleroi) et membre du Comité de pilotage du Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations (CMCLCD, Bruxelles) et son Président est administrateur du MRAX.

Collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations (CMCLCD) est un regroupement de plus de cent quarante associations africaines subsahariennes de Bruxelles, de Flandres et de Wallonie, qui se focalise sur deux thématiques majeures : la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations.

Collectif Carolo des Africains pour la Diversité (COCAD) est un regroupement des communautés africaines vivant dans le bassin de Charleroi dont l’objectif général est de contribuer à un meilleur vivre ensemble, au renforcement de la démocratie locale, et à la professionnalisation des associations africaines

Le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie », en abrégé « M.R.A.X. », créé après la seconde guerre mondiale, est la plus ancienne association de lutte contre la racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en Belgique.